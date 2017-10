MADRID. EL AYUNTAMIENTO SE QUERELLARÁ EN LOS JUZGADOS CONTRA CRÍMENES DEL FRANQUISMO

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este martes, con los votos de Ahora Madrid y el PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, arrogarse la iniciativa de presentar querellas ante juzgados de instrucción contra crímenes del franquismo, además de hacer un archivo con testimonios y datos sobre todos los que tengan que ver con la ciudad.

Lo hizo tras un bronco debate en el que asociaciones de víctimas del franquismo jalearon y gritaron las sucesivas intervenciones, y después de que los dos grupos que apadrinaron y sacaron adelante la iniciativa rechazaran una enmienda de sustitución de Ciudadanos para convertirla en una condena genérica del franquismo y la petición del PP de retirarla del orden del día hasta que los servicios jurídicos del Consistorio se pronuncien sobre la viabilidad jurídica de estas querellas.

El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, responsable del Plan de Derechos Municipales del Ayuntamiento, proclamó que todas las víctimas de crímenes “tienen derecho a la reparación” y las del franquismo “llevan demasiado tiempo esperando una política de reparación” y “encontrando las puertas cerradas a sus demandas y derechos”, cuando “no pueden existir víctimas de segunda clase”. Además, subrayó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

En nombre del PSOE, Ramón Silva lamentó lo que considera humillar a las víctimas cuando se defiende la memoria histórica, cuya ley a su juicio el PP ha querido ignorar y obstaculizar, hasta el punto “bochornoso” de que haya sido a raíz de denuncias argentinas como se han podido empezar a juzgar los crímenes del franquismo, y proclamó que no habrá democracia plena hasta que no haya verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo. Además, criticó al PP por llamar “asesino” a un excargo de Hortaleza en el pleno del distrito y arremetió contra el portavoz de Cultura popular: “Si él era un asesino, tú eres un fascista”.

El propio Corral admitió que en el franquismo distinguió víctimas de primera y segunda clase, pero puntualizó que ya se solucionó durante la Transición, y ahora, si acaso, se considera de segunda a las víctimas de la represión del Frente Popular. Abogó por esperar, en aras del artículo 65.3 del Reglamento, a que la asesoría jurídica del Ayuntamiento se pronuncie sobre si los delitos franquistas han prescrito o sido anulados por la Ley de Amnistía, si los de lesa humanidad se pueden juzgar retroactivamente, y recordó que el PSOE votó en diciembre pasado en contra de una iniciativa similar de Unidos Podemos. Según dijo, la izquierda no cometió un error al promover la Ley de Amnistía, sino ahora cuando pretende reinterpretarla como un delito de lesa humanidad para lanzar querellas que no tendrán ningún recorrido y movilizarán recursos y tiempos de la justicia ya sobrecargada.

Desde Ciudadanos, Sofía Miranda, que sí se habría sumado a una condena genérica del franquismo, explicó que “no se dan causas objetivas para la urgencia” de la moción, que se reserva a acontecimientos sobrevenidos, y denunció que Ahora Madrid tiene tan poco proyecto para el presente que “necesita crear dos Españas”, y criticó que se quiera implicar a los tribunales de primera instancia, cuyos jueces se remitirán siempre a la Ley de Amnistía, que tuvo el voto favorable del PSOE y el PCE. En su opinión, obligar a funcionarios a redactar querellas obviándola es “malversar dinero municipal”.

