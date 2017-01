MADRID. EL AYUNTAMIENTO PROHIBIRÁ LOS CIRCOS CON ANIMALES SI LOS TÉCNICOS LO AVALAN

Google Plus

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha acordado este martes solicitar un informe técnico para estudiar la prohibición de cualquier espectáculo con participación de animales, ya que una “abrumadora mayoría” de los ciudadanos está en contra del uso de especies salvajes en los circos.

Así lo acordaron todos los grupos municipales, a excepción del PP, en el Pleno municipal celebrado hoy. El acuerdo implica el inicio de la redacción de una ordenanza sobre animales en cuya esencia deberá incluirse la intención del Consistorio de “no autorizar la instalación de circos que exhiban animales salvajes”, tanto si es en terrenos públicos como privados.

No obstante, esta ordenanza deberá volver al Pleno municipal una vez haya sido redactada, por lo que la proposición, que fue impulsada por el PSOE y Ahora Madrid, no implica en absoluto la prohibición de estos espectáculos.

“Los circos tienen que ir haciendo su evolución”, dijo el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero. De hecho, puso como ejemplo el Circo del Sol, que no emplea animales en sus números. “Nuestra sociedad está exigiendo otra manera de relacionarnos con los animales”, explicó.

El concejal socialista Ignacio de Benito destacó la “realidad que se esconde tras la dura vida del circo”, donde existe “dolor y sufrimiento de un ser vivo”. Por tanto, “creemos que Madrid tiene que seguir siendo amiga de los circos”, pero también “de sus animales”, afirmó.

La concejala de Ciudadanos Ana María Domínguez aplaudió la medida y condenó desde la tribuna del Pleno las agresiones denunciadas por algunos circenses, algo que hicieron todos los grupos políticos.

El PP, en cambio, mostró su rechazo a esta proposición: “¿Qué ven de incívico en llevar a los niños al circo?”, se preguntó la concejala popular Maricarmen Castell. Asimismo, alertó sobre la cantidad de puestos de trabajo que, a su juicio, se destruirían con esta decisión.

Sin embargo, Barbero desmintió esta afirmación y dijo que los circenses deben reinventarse, para lo cual contarían con el Ayuntamiento para complementar su formación y puedan trazar otras vías laborales. Asimismo, aseguró que los circos que ya han prescindido de animales han contratado a más personas para suplir los números que aquellos realizaban.

