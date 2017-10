MADRID. EL PP VOTARÁ NO A QUE EL AYUNTAMIENTO PRESENTE QUERELLAS CONTRA CRÍMENES FRANQUISTAS

El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid votará no a la propuesta de Ahora Madrid y el PSOE para el pleno municipal de octubre que insta al Consistorio a presentar querellas en los tribunales contra los crímenes del franquismo, que supone ignorar la Ley de Amnistía y para él un intento de “acabar con la Constitución”.

El portavoz popular, José Luis Martínez-Almeida, preguntó en rueda de prensa, como ya ha hecho estos últimos días, si la única iniciativa de Ahora Madrid es ésta, cuando hay tantos problemas presentes que arreglar, y dedujo que el modelo está “absolutamente agotado”, que se centra en debates sobre la continuidad de la alcaldesa, Manuela Carmena, o la entrada del PSOE en el Gobierno municipal.

Además, recordó que el PSOE ya votó en diciembre de 2016 en el Congreso de los Diputados contra una propuesta de Unidos Podemos para derogar la Ley de Amnistía, y subrayó que Carmena, como ex jueza, no puede ignorar que la ley está en vigor y benefició a españoles de ambos bandos. En suma, atribuyó a Ahora Madrid la intención de “acabar con la Constitución”.

Almeida avanzó también que en ese pleno el PP preguntará por el grado de cumplimiento del presupuesto municipal votado por Ahora Madrid y el PSOE, para ver si el Grupo Socialista sale de “la irrelevancia”, y preguntará al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, de qué partidas va a sacar los 127 millones que prevé no invertir según el Plan Económico Financiero aprobado este mes.

El PP también pedirá soterrar la M-30 a su paso por el estadio Vicente Calderón, no talar 2.000 árboles de la Colonia del Manzanares, colocar cámaras de vigilancia en el barrio de Bellavista en Tetúan y homenajear a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su actuación en Cataluña.



