MADRID. EL AYUNTAMIENTO PERMITIRÁ APARCAR ESTE SÁBADO EN LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO

El Ayuntamiento de Madrid anunció hoy que queda desactivado para este sábado el Escenario 2 del protocolo por alta contaminación y lo rebaja al nivel 1, por lo que se podrá aparcar sin restricciones en las zonas de estacionamiento regulado (SER). No obstante, la limitación de velocidad en la M-30 y accesos a la capital seguirá siendo de 70 Km/h.

Aunque los niveles de polución siguen siendo elevados, no se han dado las condiciones para mantener activas las restricciones para aparcar en parquímetros. El Consistorio continúa “muy pendiente” de los datos sobre el nivel de dióxido de nitrógeno (NO2) porque la previsión para los próximos días sigue siendo desfavorable.

De hecho, el anticiclón que afecta a la capital se mantendrá hasta el 2 de enero, por lo que no se esperan mejorías respecto a la polución hasta entonces. Mañana, el Gobierno municipal comunicará qué escenario –y sus respectivas restricciones- se aplica para el primer día de 2017, aunque al ser operación retorno pueden aplicarse excepciones.

A lo largo de este viernes se ha mantenido activo el Escenario 2, que restringía no sólo la velocidad en los accesos a Madrid en 70 Km/h sino que está prohibido aparcar en las zonas de estacionamiento regulado (SER) salvo determinadas excepciones, como coches “limpios”, de personas con movilidad reducida (PMR) o residentes.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso