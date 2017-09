MADRID. EL AYUNTAMIENTO CONVOCA A LA OPOSICIÓN EL LUNES PARA CONCRETAR CÓMO SE CELEBRA LA FIESTA NACIONAL

El Gobierno municipal ha convocado la Junta de Portavoces para el próximo lunes para “consensuar” cómo se aplica la proposición del PP aprobada ayer en el pleno que insta al Ejecutivo a engalanar las farolas, el mobiliario urbano y los autobuses de la EMT con motivos basados en la bandera de España con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

Así lo anunció hoy la portavoz del Ejecutivo, Rita Maestre, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Maestre comenzó advirtiendo de que “el tiempo corre en nuestra contra para aplicar la propuesta”, pero apuntó que, “pese a que nos parece poco necesario y poco oportuno” (Ahora Madrid votó en contra), el Gobierno acepta “la propuesta mayoritaria” y por eso ha convocado la Junta de Portavoces para el lunes.

En esa reunón con los portavoces del resto de grupos (José Luis Martínez-Almeida del PP, Purificación Causapié del PSOE y Begoña Villacís de Ciudadanos) se intentará “consensuar cómo aplicamos esta proposición”. En concreto, los tres puntos que fueron aprobados: la convocatoria de un pleno extraordinario para aprobar una declaración institucional de apoyo a la Constitución, el reparto de ejemplares de la Constitución en los colegios y la decoración de farolas, mobiiario de titularidad municipal y los autobuses de la EMT, “con las dificultades prácticas que eso tiene”.

El cuarto punto de la proposición del PP, la celebración de juras de bandera, fue rechazado al ser el único que contó con el voto en contra del PSOE en el pleno de ayer. Los socialistas estimaron que no era necesario realizar una específica por el 12 de octubre, pues ya hay suficientes eventos de este tipo a lo largo del año. Ciudadanos votó a favor de los cuatro puntos y Ahora Madrid en contra de todos ellos, pero no pudo evitar la aprobación de los que contaron con el respaldo del resto de grupos.

Por lo demás, Maestre se reafirmó en que en Ahora Madrid están “firmemente convencidos” de su posición contraria a estos festejos y partidaria de un diálogo para resolver el conflicto nacionalista de Catauña, aunque el resto de grupos y “la opinión púbica” no les comprendan. En todo caso, dijo que no quería “entrar a criticar” las posturas del resto, pero insistió en su convicción de que las naciones existen “porque los ciudadanos desean formar parte de ellas”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso