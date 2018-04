MADRID. EL AYUNTAMIENTO MUNICIPALIZARÁ LOS CENTROS DEPORTIVOS CUANDO VENZAN LOS CONTRATOS

El director general de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Javier Odriozola, prometió este lunes que los seis centros deportivos cuyos contratos de gestión externalizada acaban en lo que queda de legislatura pasarán a gestión directa municipal.



Lo hizo en una comparecencia en la Comisión de Cultura y Deporte, solicitada por Ciudadanos, y en la que tuvo que sustituir a la alcaldesa y responsable del Área, Manuela Carmena, que acudió a la Casa de la Villa a entregar la Llave de Oro de la ciudad al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Odriozola hizo una defensa encendida de la gestión directa por entender que es una competencia municipal y permite que los centros acojan actividades que no sean económicamente rentables pero tengan valor social. “Nuestro modelo de gestión es la directa y por supuesto que se va a hacer realidad”, garantizó, apuntando que, aunque en el último polideportivo cuyo contrato venció, el 'Pepu Hernández', se prorrogó por no estar el Ayuntamiento en disposición de asumirla, sí lo hará con los próximos: el 'Antonio Díaz Miguel', el 'Francisco Fernández Ochoa', el 'Fabián Roncero', el de 'Fuente del Berro', el de la 'Almudena' y el de 'Las Cruces', cuyos contratos vencen este año o el que viene después de 10 de gestión indirecta.

Desde el PSOE, Mar Espinar defendió también la gestión directa, e inclusó acusó a Ahora Madrid de haber mantenido hasta ahora el modelo del PP priorizando el beneficio empresarial y traicionando la gestión pública que abandera la izquierda, por lo cual le echó en cara que su “moralina” en la defensa rozaba “lo grotesco”.

Por el contrario, Isabel Martínez-Cubells en nombre del PP y Sofía Miranda en el de Ciudadanos preguntaron qué va a pasar con los empleados de las empresas privadas, si van a ser subrogados o no, y acusaron al director general de actuar desde una premisa “ideológica” porque hay centros deportivos gestionados por empresas privadas que están entre los más valorados en las encuestas entre los usuarios.

Odriozola confirmó en su segundo turno que "se hará lo mejor para los trabajadores dentro de lo que marca la ley", que los empleados que puedan ser subrogados lo serán, complementados por otros para mejorar la gestión, y explicó que en el caso del 'Francisco Fernández Ochoa', el primero cuyo contrato vencerá, es el propio adjudicatario el que no quiere renovar.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso