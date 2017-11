ASTURIAS. INSERTA EMPLEO Y EL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS MEJORARÁN LA EMPLEABILIDAD DE 14 MUJERES CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL PROYECTO ENFOCA TALENTO-D

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, y el Ayuntamiento de Avilés han puesto en marcha esta mañana el proyecto Enfoca Talento-D, un programa destinado a desarrollar la 'empleabilidad' de 14 mujeres con discapacidad de la comarca en situación de desempleo.

El proyecto, cofinanciado por Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, tiene en torno a medio año de duración y persigue, en palabras de la directora de Inserta Empleo en Asturias, Beatriz Ávila, la mejora de la empleabilidad a través de la "activación" de las mujeres participantes.

"Cuando uno se activa aumenta su posibilidad de contratación, es una cuestión de mejora personal que se proyecta y que revierte también en una potenciación de la empleabilidad desde el punto de vista de las empresas", explicó Ávila, que se dirigió a las alumnas en la presentación del curso.

La directora de Inserta Empleo en la región señaló que, de enero a agosto de este mismo año, el 40% de las personas atendidas por la entidad en lo que a formación se refiere han sido mujeres y que estas constituyen un 45% de las inserciones llevadas a cabo.

Ávila apuntó también que se percibe más "proactividad" a la hora de adaptarse al mercado laboral en mujeres mayores de 30 años, razón por la cual el programa está pensado para éstas, muchas de ellas con familias, y ha sido rediseñado teniendo en cuenta la necesidad de "conciliar" horarios para que estos no sean un "obstáculo" a la hora de acceder a la formación.

La formación tendrá tres etapas diferenciadas, una destinada a la exploración vocacional en la que las participantes se preguntarán qué cualidades quieren potenciar, otra con actividades enfocadas a la mejora de estas capacidades y a la formación, y una tercera práctica en la que las mujeres participarán de "catas de oficios", jornadas en las que experimentarán en primera persona las tareas de cada trabajo para perfilar su orientación laboral.

Ávila hizo hincapié en el tramo final del curso, periodo en el que entrará en acción la 'Red de Mentoras', un elemento "valioso y excepcional" conformado por mujeres que ostentan puestos de dirección o responsabilidad en empresas de la región. A través de estas profesionales, las participantes podrán crear "redes" con las empresas, a las que la directora de Inserta Empleo quiere dar protagonismo en la formación.

"Las sinergias tienen que producirse entre entidades, y la empresa privada sola no alcanza a tener una visión real de esta situación de desempleo. Las entidades sabemos de qué va la discapacidad, de su adaptación para con el entorno laboral, y los Ayuntamientos tienen la responsabilidad de implementar mejoras, por lo que hay que trabajar desde los tres ámbitos", concluyó Ávila.

Por su parte, el concejal de Promoción del Ayuntamiento de Avilés, Manuel Campa, explicó que la empleabilidad de la mujer es, además de un objetivo de gran relevancia para Inserta, uno de los objetivos fundamentales del Fondo Social Europeo.

Asimismo, la coordinadora del Área de Acompañamiento Laboral, Maria José López, recordó que, tras la formación, las participantes seguirán teniendo asesoramiento por parte de los responsables del programa y se mostró "ilusionada" por la puesta en marcha de la III edición de Enfoca Talento, la primera especializada en discapacidad.

El programa, que tiene actividades basadas tanto en el trabajo individual como en el colectivo, tiene como fin dotar a las participantes de técnicas intrapersonales e interpersonales que contribuyan al "desarrollo" de sus capacidades, algo a lo que también contribuirán mesas de experiencias, de debate y conferencias abiertas al público.

Desde Inserta Empleo Asturias se insiste en que la metodología ha de ser "dinámica y activa", y es por ello que el proyecto se basa en el "aprender haciendo" para que las participantes interioricen el aprendizaje y, se consiga o no la inserción en un periodo corto, se mejoren las aptitudes de "manera progresiva".

Desde hoy hasta y hasta el verano las catorce participantes se formarán con el objetivo de "aprovechar" las herramientas puestas a su alcance por Inserta Empleo y desarrollar así su propio "proyecto profesional", formación con la que el Ayuntamiento de Avilés quiere mejorar el acceso al mercado laboral de estas catorce mujeres de la comarca.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que está realizando en el marco de los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

