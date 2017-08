MADRID. EL AYUNTAMIENTO ESPERA UNA EJECUCIÓN DEL 96% DEL PRESUPUESTO AL CERRAR 2017

- Asegura cumplir los compromisos alcanzados con el PSOE para aprobar las cuentas. El Ayuntamiento de Madrid prevé cerrar 2017 con el 95,7% del presupuesto ejecutado, según anunció este jueves el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. El equipo de Manuela Carmena ya ha ejecutado más del 40% en los primeros seis meses de año y espera reducir el superávit un 35% respecto al anterior ejercicio.

Se trata de unas “previsiones y estimaciones muy fiables”, según puso de relieve el edil al presentar a la prensa los datos de ejecución presupuestaria del primer semestre de 2017, cuyas cuentas calificó de “espectaculares”. El Consistorio confía en aumentar un 3% los ingresos no financieros, lo que implicará una inyección de 56 millones.

A esto se suma un incremento de las inversiones de 63 millones de euros respecto al anterior ejercicio, un 153% más. Ante las críticas de la oposición, que acusa al equipo de Carmena de no ejecutar el presupuesto, Sánchez Mato aseguró que “es falso” y que el actual Ejecutivo local ha realizado un promedio del 16,7% más en inversiones que la legislatura del PP.

Asimismo, añadió que la ciudad de Madrid invertirá este año el equivalente al 90% de las inversiones de la Comunidad de Madrid, cuando la Administración regional “tiene cuatro veces el presupuesto del Ayuntamiento”, alcanzando unas inversiones totales que rondarán los 645 millones, según las previsiones del concejal de Ahora Madrid.

CONDICIONES DEL PSOE

Todos estos datos hacen que en el Área de Economía y Hacienda tengan “muchos motivos para estar satisfechos”, incluso con los compromisos alcanzados con el PSOE para poder aprobar las cuentas de este año, que tuvieron que esperar casi 40 días para poder ser firmados en febrero con el beneplácito de los socialistas, aunque con una serie de condicionantes.

“Sería absurdo que hoy me mostrara optimista si no estuviera teniendo en cuenta el conjunto del presupuesto” y “los acuerdos gracias al PSOE”, explicó Sánchez Mato con un guiño al equipo de Purificación Causapié, con quien tendrá que negociar las cuentas para 2018 pasando el ‘examen’ de cumplir los compromisos pactados su partido.

Por el momento existe “un elevado grado de cumplimiento de los acuerdos con el PSOE” y “está todo bien encarrilado”, afirmó el edil, que espera acabar el ejercicio con una ejecución casi tres puntos porcentuales por encima del año anterior y con unos ‘socios’ en el Pleno contentos con las inversiones.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso