MADRID. EL AYUNTAMIENTO ACTIVA EL DISPOSITIVO ESPECIAL PARA LAS FIESTAS DE LA PALOMA

La Policía Municipal de Madrid ha preparado un dispositivo especial con motivo de las fiestas de la Paloma que controlará el montaje de puestos, casetas y barras anexas, la prohibición de estacionamiento en diferentes calles y las restricciones de tráfico necesarios para el buen desarrollo de los festejos.

Según informó el Ayuntamiento, las fiestas comienzan hoy en el distrito Centro de la capital y se prolongarán hasta el próximo martes. Tras la celebración de los festejos dedicados a San Cayetano y a San Lorenzo, los escenarios de actividades se instalarán en las inmediaciones del templo de la Virgen de la Paloma y se extenderán por las plazas de la Paja y de las Vistillas, así como en la Gran Vía de San Francisco.

Las casetas se situarán en la plaza de la Paja, plaza de las Vistillas, Carrera de San Francisco, Gran Vía de San Francisco, calle de La Paloma, calle de Calatrava, calle de Tabernillas y aledaños.

Los horarios de las casetas que no tienen música o reproducción sonora, serán de 11.00 horas a 02.00 horas (de lunes a jueves y festivos) y de 11.00 horas a 03.30 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). En caso de actividad musical, el horario se reducirá una hora.

LIMITACIONES AL APARCAMIENTO

El Consistorio subraya que durante los días de celebración de las fiestas no se podrá estacionar en aquellas calles donde haya actividades: Gran Vía de San Francisco, Carrera de San Francisco y Glorieta de San Francisco, restringido desde el pasado martes hasta las 09.00 horas del día 16 de agosto, para montaje y ubicación de los feriantes; calle Cava Baja, desde hoy hasta el 15 de agosto, a partir de las 19.00 horas con motivo de la degustación gratuita de platos típicos de Madrid organizada por la Asociación Empresarios de La Latina.

También en los Jardines de las Vistillas hasta la calle San Buenaventura el tráfico estará restringido desde el pasado martes hasta el 16 de agosto, para el montaje y desmontaje de tarima, equipos de sonido y situados, debiéndose permitir el acceso de vehículos a dicha zona; y en la calle Buenaventura, desde Beatriz Galindo a Don Pedro, y calle Gabriel Miró, desde Don Pedro hasta Bailén, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto.

A su vez, en la calle Toledo, desde Sierpe hasta Glorieta de Puerta de Toledo, el día 15 de agosto, desde las 20.00 horas hasta el fin de las actividades; en la calle Calatrava, desde Toledo hasta Mediodía Chica, el día 15 de agosto desde las 20.00 horas hasta el fin de las actividades; en la Carrera de San Francisco, desde la plaza de San Francisco hasta la Puerta de Moros, desde las 21.00 horas hasta el fin de las actividades, entre hoy yel 15 de agosto.

También en la calle Bastero y Santa Ana, desde las 22.00 horas, desde hoy hasta el 15 de agosto y en la Costanilla de San Andrés, a la altura de los números 8 y 10 (desde la esquina del restaurante Estragón), restringido desde el pasado martes hasta el 16 de agosto con estos horarios: del 11 al 14 de agosto, desde las 20.00 horas y el día 15 de agosto, a partir de las 13.00 horas.

CORTES DE TRÁFICO

Entre hoy y el martes habrá cortes de tráfico, que no afectarán a los residentes identificados. Se mantendrán abiertas las calles Bailén, Toledo y Segovia para garantizar la existencia de ejes que permitan el acceso de servicios de urgencia y evitar “bolsas de tráfico” en el interior del distrito. También se mantendrá operativo el acceso al estacionamiento de la plaza de la Cebada, con control de acceso.

Se establecen cortes de tráfico en estas vías: calle Buenaventura, calle Calatrava, calle Yeseros, calle de la Cebada, calle Don Pedro; calle Humilladero; calle Mancebos y Costanilla de San Andrés; calle Mediodía Chica; Carrera de San Francisco; calle Cava Baja; Travesía de Grafal y calle Águila.

También habrá restricciones al tráfico cuando se celebren los pasacalles hoy y el domingo, entre las 22.00 horas y las 23.00 horas, en las calles Calatrava, Ángel, Águila, Tabernillas, La Cebada, Humilladero y plaza de la Cebada.

