MADRID. EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE QUE MATADERO PROMUEVA A CREADORES JÓVENES ANTE LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN POR EL DESCENSO DE ESPECTADORES

La directora de Programas y Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid, Getsemaní San Marcos, defendió este lunes que Matadero, como sala pública, debe promover a los creadores jóvenes cuando aún no están consolidados, aunque ello suponga un descenso de espectadores como el que le recriminó la oposición en pleno.

San Marcos respondió a la comparecencia de la alcaldesa, Manuela Carmena, que como responsable de Cultura y Deporte solicitó el Grupo Municipal de Ciudadanos. La portavoz en el Área de este grupo, Sofía Miranda, criticó que, apelando a que Matadero ha de promover las “artes vivas” desterrando al teatro de texto, el Ayuntamiento está dando a entender que lo que se representaba antes allí eran “artes muertas”; y que las exposiciones de pago para expertos acaparen buena parte del espacio, limitándole a “muy poca programación”.

La directora de Programas y Actividades Culturales comenzó lamentando que se ponga pegas al nuevo modelo de Matadero cuano sólo llea cinco meses de programación y reivindicó que era “muy neceasario abrir una ventana a la creación, la experimentación y la investigación”, y que “necesitaba arrancar para tejer sus redes”. Además, esgrimió los apoyos de instituciones internacionales que he recibido el proyect como muestra del interés que ha despertado y “una relevancia internacional que antes no tenía”, ante lo cual la importancia del espacio “no se puede reducir a un ‘excel’” on los números de taquilla.

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, afirmó que Ahora Madrid “no ha escuchado” al sector cultural de la ciudad, sino que “venía con sus ideas y lo ha metido ccon calzador hasta que Carmena ha intervenido” con un “aterrizaje de emergencia” en el Área por “hartazgo” ante lo que se estaba produciendo.

Vislumbró un “complejo infantil de querer reinventarlo todo” en el reenfoque de Matadero, cuyas naves cree que “no pueden funcionar con un planteamiento liberario, sino con “unos parámtros mínimos de cordura política”, porque “el dinero público no se regala” y no se pueden entregar “cheques en blanco” sino exigir “ contrapartidas a las subvenciones”.

Desde el PP, Isabel Rosell atribuyó el nuevo planteamiento de Matadero a “la audacia que da la ignorancia” y lamentó que la elección de Mateo Feijóo se encomendara a un jurado externo no reconocido por el sector, con el que la exdelegada de Cultura, Celia Mayer, no se reunió en los 18 meses en los que se mantuvo en el cargo.

Miranda concretó en su segundo turno los datos sobre el descenso de espectadores a pesar de que ahora muchas representaciones sean gratuitas. Sin contar éstas, afirmó que la asistencia el año pasado fue el doble que ésta y que la recaudación ha pasado de 700.000 a 29.000 euros. Además, criticó que la programación se haya limitado a 37 días en cinco meses debido a las exposiciones y talleres que acaparan el espacio y concluyó que el Ayuntamiento está “estafando a los ciudadanos con su propio dinero” en lugar de “despertar el interés a nuevas propuestas” y “crear hábitos”.

Concluyó que “la gente no quiere programación gratuita, sino buena programación”, y que al menos una de las naves debr volver al teatro de texto contemporáneo, por lo que le espetó: “ Dejen de politizar la cultura”.

San Marcos respondió que se ha venido confundiendo el teatro público como privado, y manifestó que el primero debe promover a los creadores jóvenes, no a los que ya han triunfado gracias a que se les reconoció fuera de España. “La cultura pública no es para consolidar el ‘mainstream’. No hay arte si no hay riesgo y experimentación”, sentenció.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso