MADRID. PACMA EXIGE AL AYUNTAMIENTO SER “COMPASIVO” E IMPEDIR LA MUERTE EN SAN ISIDRO DE 210 TOROS

- Reclama a Carmena que además de “gestos” haga política “real” contra la tauromaquia. El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) exigió este sábado al Ayuntamiento que sea “compasivo” e impida la muerte de 210 toros en los próximos festejos de San Isidro, ya que considera que la regidora, Manuela Carmena, tiene “gestos” en este sentido “pero luego no cuajan en algo que sea real”.

La portavoz de Pacma en Madrid, Ana Martín, hizo este llamamiento en una conexión con el programa ‘A vivir Madrid’, de la Ser, en la plaza de Ópera de la capital, donde hoy se han reunido 210 activistas que representan a los toros que se prevé que mueran en las fiestas de la próxima semana.

“El lema de esta campaña es un San Isidro con pasión, alegría, fuerza y compasión”, manifestó Martín, para a renglón seguido denunciar que esta petición no cuenta con el respaldo del Consistorio madrileño y de la Comunidad. “Es un Ayuntamiento que tiene muchos gestos pero luego no cuajan en algo que sea real”, arguyó.

Recordó que en Vistalegre, de gestión municipal, se siguen celebrando corridas de toros, pese a que “la mayor parte de madrileños estamos en contra de un festejo que implique maltrato animal”. “Es hora de que los gobernantes escuchen lo que quiere la ciudadanía”, recalcó.

En este punto, reclamó una política “más valiente y decidida” que acabe con la “ambigüedad”. Martín aseguró que las corridas de toros no son un atractivo turístico de esta ciudad, alegando que “muchos turistas vienen engañados y los extranjeros salen horrorizados con lo que están viendo”.

“Madrid tiene unas fiestas maravillosas, somos la capital, una ciudad moderna, avanzada y con gran riqueza cultural”, subrayó, antes de incidir en que “en la sociedad de hoy en día no tiene cabida una celebración con tanto maltrato”. Para denunciar esta situación, en el acto de hoy los activistas construirán la palabra “compasión” con 210 claveles.

