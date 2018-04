MADRID. EL AYUNTAMIENTO COMIENZA LA REGENERACIÓN DEL ARBOLADO DE LA CASTELLANA

Google Plus

El Ayuntamiento de Madrid comenzará mañana, martes, los trabajos de regeneración de la arboleda del Paseo de la Castellana, que afectan a los distritos de Salamanca, Chamartín, Chamberí y Tetuán.



Según informó este lunes el Consistorio de la capital, se prevé que estas actuaciones finalicen en seis semanas. Para agilizar y minimizar las molestias en la Castellana, toda la intervención estará coordinada.

Así, mientras unos operarios podan y talan, otros recogerán los troncos y ramajes que irán depositando en un camión, que los trasladará a la planta municipal de tratamiento de residuos vegetales de Migas Calientes. A la vez, se irá destoconando para dejar el terreno preparado para las plantaciones, que se realizarán tan solo unos días después.

El Consistorio explicó que éstas son las primeras actuaciones contempladas en el Plan Director para la zona que el Ayuntamiento elaboró para definir todos los elementos que compondrán la arboleda diseñada para este eje principal de la capital.

INSPECCIÓN MASIVA

El Área de Medio Ambiente ha realizado un amplio estudio de los árboles, especies y entorno del Paseo de la Castellana. Se han inspeccionado los casi 5.000 (4.844) ejemplares y definido las actuaciones a realizar. La renovación será paulatina y tiene como objetivos garantizar la seguridad de la ciudadanía, conseguir una cubierta vegetal eficaz y crear una arboleda con futuro.

El Ayuntamiento explicó que el Plan Director que ahora se pone en marcha va a adoptar “medidas urgentes y necesarias para evitar que los árboles vuelquen, se fracturen o sean peligrosos para las personas o bienes”.

En este sentido, se afirma que “gran parte de los ejemplares” de la Castellana están “muy envejecidos, desestructurados, desvitalizados y no tienen capacidad para regenerarse”, por lo que “la intervención en este arbolado de riesgo, 1.273 unidades, es prioritaria”.

Las actuaciones consistirán en la poda de 399 unidades, la retirada de 747 y el seguimiento de 141 árboles. Además, se van a plantar 439 ejemplares, reparar los alcorques deteriorados y clausurar los que son inviables por presentar ubicaciones inadecuadas (en paradas de autobús, pasos de peatones, próximos a arquetas o servicios, etc.).

NUEVAS ESPECIES

El Consistorio también se refirió a que aunque actualmente hay más de 60 especies en el Paseo de la Castellana, la biodiversidad es “muy escasa”, porque existe un claro predominio de Sophora japónica (Acacia de Japón) y Platanus x hybrida (Plátano).

Las plantaciones previstas incluyen mayor diversificación. Así se introducirán 21 especies, entre las que destacan las 91 unidades de Pyrus calleryana (Peral de flor), las 45 de Celtis australis (Almez) o las 40 de Gleditsia triacanthos f. Inermis (Acacia sin espinas).

Se ha seleccionado la especie más adecuada a cada espacio disponible, pensando en todo momento en el tamaño que pueden alcanzar en su madurez. Esta mayor variedad aportará valores estéticos y ornamentales como la estacionalidad, coloración, floración, fructificación, etc.



