LA ONCE, SU FUNDACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE JACA COLABORARÁN EN LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS Y ENTORNOS VIRTUALES

- Gracias a un convenio suscrito este martes por las tres entidades. La ONCE y su Fundación colaborarán con el Ayuntamiento de Jaca para promover la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en edificios, instalaciones, servicios y espacios virtuales del municipio oscense. Así lo recoge el convenio suscrito este martes en Madrid por las tres entidades para establecer un programa de cooperación destinado a promocionar la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en Jaca.

En concreto, el acuerdo lo firmaron Juan Manuel Ramón Ipas, alcalde de Jaca; Ignacio Escanero, delegado territorial de ONCE Aragón, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE.

El convenio, que tiene una vigencia inicial de dos años, fija tres ámbitos de colaboración: acciones para el fomento de la accesibilidad y diseño para todas las personas, actividades en el campo del empleo y la formación, y medidas de cooperación trasversal.

Dentro del primer apartado, el acuerdo señala el establecimiento de “un programa de cooperación para la promoción de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, incluidos los espacios virtuales, en los edificios, instalaciones y servicios”. En este punto, la ONCE y su Fundación se ofrecen para prestar asesoramiento puntual al Ayuntamiento de Jaca en proyectos de accesibilidad universal.

Además, las tres entidades podrán promover jornadas formativas en materia de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, en ámbitos como el urbanismo, la edificación, el patrimonio o el turismo, entre otros.

Ya en el campo del empleo y la formación, el convenio alude al “establecimiento de programas de captación, orientación e inserción laboral de personas con discapacidad” en colaboración con la Oficina de Fomento del Ayuntamiento de Jaca, concretamente en el centro de interpretación del Camino de Santiago. Asimismo, la ONCE, su Fundación y el Consistorio de Jaca se comprometen a promover tanto el emprendimiento como el acceso de personas con discapacidad al empleo público.

Finalmente, el acuerdo fija una colaboración transversal por parte de las tres entidades, materializada en acciones de sensibilización social y empresarial o en actividades destinadas a impulsar el establecimiento de criterios de preferencia vinculados a la contratación de trabajadores con discapacidad.

Tras la firma del acuerdo los representantes de las tres entidades coincidieron en destacar el objetivo último de lograr que Jaca sea una ciudad accesible para todos sus habitantes y quienes la visitan. Para nosotros, añadió el alcalde, además de seguir avanzando en la accesibilidad de Jaca, “es una prioridad también favorecer el empleo de las personas con discapacidad”.

En la misma línea se manifestó el director general de Fundación ONCE, para quien este convenio cumple las dos expectativas de la fundación: la accesibilidad universal y el acceso al empleo de personas con discapacidad. “Es un honor poder participar en este convenio y hacer que se desarrolle”, indicó el delegado territorial de ONCE Aragón.

