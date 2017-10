MADRID. EL AYUNTAMIENTO BONIFICA EL IBI A LOS MERCADOS Y LA COMPRA DE COCHES ECOLÓGICOS

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobará mañana las Ordenanzas Fiscales para 2018, cuyas principales novedades son la bonificación del IBI a los propietarios de locales en los mercados municipales y la del Impuesto a los Vehículos de Tracción Mecánica cuando se cambie un coche sin etiqueta ecológica por otro que sí la tenga.

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, avanzó hoy en un encuentro informativo estas Ordenanzas, que tras su aprobación mañana en la Junta de Gobierno tendrán que ser ratificadas por el pleno municipal. Sánchez Mato aseguró no obstante que han sido “dialogadas” con el Grupo Socialista y que no ha sido “nada complicado” hacerlo, por lo que dio a entender que sus votos se sumarán a los de Ahora Madrid para sacarlas adelante.

En cuanto a la bonificación del IBI a los minoristas de los mercados, se ponderarán según el nivel de ocupación de locales el negocio sobre el total de los disponibles. Así, será del 50% para los establecimientos cuya ocupación sea inferior al 80%, del 25% para los que la tengan entre el 80 y el 90% y del 10% para los que la tengan superior al 90%.

En cuanto al Impuesto a los Vehículos de Tracción Mecánica, la bonificación se hará de oficio, sin necesidad de que los compradores la soliciten, y ascenderá al 75% durante dos años. La condición será que se adquiera un coche de gasolina y con etiqueta A, B o C, que sustituya a otro que no la tenga. La matriculación tendrá que hacerse en 2018 o 2019, por lo que no podrán beneficiarse quienes hayan comprado un coche con esas características durante este año.

El Área de Economía y Hacienda no pudo facilitar hoy el dato de cuántos propietarios de los 1,7 millones de vehículos que componen el parque automovilístico podrán acceder a estas ayudas si cambian de coche, ni, por tanto, a cuánto ascendería en total la inversión municipal en este Plan Renove.

Otras de las reducciones de las Ordenanzas Fiscales serán las que favorezca a las autorizaciones de modelos de eurotaxis, con una tarifa que baja de 3.738 euros a 950, y a la instalación de módulos luminosos, que bajará de 2.088 a 400. Además, bajará la tasa por fotocopias, cartografía y microfilmes, para adaptarla a la reducción de costes que suponen las nuevas tecnologías, y se bonificará el 100% de la tasa de derechos de examen a las víctimas de violencia de género, a las personas con discapacidad y a los parados de larga duración si llevan seis meses sin trabajo, y no dos años como hasta ahora.

En cuanto a la ocupación de la vía pública, se rebajará entre un 3 y un 57% la tarifa por vallas y andamios, y hasta un 100% para las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones de utilidad pública, partidos políticos, sindicatos y asociaciones vecinales que lo requieran para el desarrollo de sus actividades, con tal de que sean autorizadas. Según el Ayuntamiento, esto homologa la normativa madrileña a la de otros municipios.

Por lo demás, se prorrogarán las bonificaciones del 50% del Impuesto sobre Actividades Económicas por inicio de actividad y creación de empleo, y no habrá más novedades en ninguno de los impuestos municipales al resto de ciudadanos de Madrid.

