MADRID. EL AYUNTAMIENTO VENDE ASIENTOS “EXCLUSIVOS” EN LA CABALGATA POR 140 EUROS PARA PATROCINADORES

Google Plus

- Reserva las gradas institucionales del Palacio de Cibeles para niños en situación de vulnerabilidad. El Ayuntamiento de Madrid ofrece a las empresas patrocinar tribunas “exclusivas” de 215 gradas para la cabalgata de Reyes Magos, las cuales se ofertan por 30.000 euros, como lleva ocurriendo muchos años. La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, aseguró en diciembre que “este año no hay niños VIP en la cabalgata”.

No es nuevo que la Cabalgata de Reyes del 5 de enero cuente con patrocinios. De hecho, el Consistorio permite patrocinar tanto carrozas por 9.000 euros como lotes de gradas a un precio por asiento que ronda los 140 euros, según consta en un documento municipal para empresas.

Los patrocinadores se reservan la posibilidad de distribuir sus asientos de manera discrecional a cambio de exhibir su publicidad. Este año han optado por esta opción compañías como El Corte Inglés, Samsung o Mastercard, mientras que empresas como TVE han optado por carrozas corporativas. Estas son las “dos maneras de trabajar a través de los patrocinios de las marcas”, explicaron fuentes municipales a Servimedia.

Estos acuerdos de patrocinio coinciden con las declaraciones de Rita Maestre en el Pleno municipal del 22 de diciembre, cuando recordó que “este año no hay niños VIP” en la cabalgata, ya que al igual que el año pasado las gradas que se instalan frente al Palacio de Cibeles irán destinadas a 500 niños en riesgo de exclusión y a personas con movilidad reducida.

En la anterior legislatura, el acceso a estas gradas era discrecional y las concedía el Gobierno local según su criterio. En total, el Ayuntamiento ha presupuestado para la campaña de esta Navidad, cabalgata incluida, 1.580.000 euros para llevar el espíritu navideño “a todos los distritos”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso