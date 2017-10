MADRID. EL AYUNTAMIENTO APRUEBA SU NUEVO PLAN ECONÓMICO FINANCIERO CON UN 47% MÁS DE INVERSIONES

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles el nuevo Plan Económico Financiero que le ha obligado a elaborar el Ministerio de Hacienda y Función Pública tras rechazar el que presentó en marzo como consecuencia de haber excedido en 2016 el límite de inversión marcado por la regla de gasto en 233 millones; el plan prevé un aumento de las inversiones del 47% respecto a 2017.

El delegado del Área, Carlos Sánchez Mato, hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior a la Junta y avanzó, como ya hizo la semana pasada en una entrevista en Servimedia, que confía en cumplir la regla de gasto. No obstante, relativizó la certidumbre de esta afirmación cuando añadió poco después que todos los que se han realizado hasta ahora y han sido rechazados por el Ministerio “cumplen la normativa vigente”, aunque el Gobierno municipal mantenga que “es injusta” y de hecho ha recurrido a los tribunales la interpretación de la regla de gasto.

Sánchez Mato se reafirmó en su convicción de que el Ejecutivo ha sabido combinar “de manera responsable” la inmovilización de 238 millones a través de los acuerdos de no disponibilidad de esa cantidad que le obligó a aprobar el Ministerio con una ampliación de las inversiones por otras vías, como la que permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria para acometer inversiones financieramente sostenibles con cargo al remanente de tesorería.

En esa línea presentó el nuevo PEF como una “continuidad del anterior con las medidas que hemos tomado y vamos a seguir tomando cumpliendo la regla de gasto sin comprometer las políticas del Ayuntamiento”, cosa que garantizó que el nuevo PEF “va a conseguir”, aunque protestó que en el Área les “gustaría no tener que aprobar tantos PEF”.

El que hayan tenido que hacerlo lo atribuyó sólo a la “actitud hostil” del Ministerio hacia quienes se demuestran “buenos gestores”, habida cuenta del superávit de 1.000 millones que prevé el Ayuntamiento y la amortización anticipada de deuda hasta los 1.834 millones, un 67% menos que la que heredó en 2015.

Al igual que en su entrevista en Servimedia, el delegado no detalló el contenido del PEF por respeto a los grupos municipales, a los que quiere comunicárselo antes y aún no ha podido hacerlo porque el Plan se concluyó “anoche a horas intempestivas”. En particular, por respeto al PSOE, que es el que lo aprobará junto a Ahora Madrid.

Tampoco detalló el contenido del recurso que presentará “en plazo” contra el escrito de la Abogacía del Estado que le acusa de dotar partidas que debía tener inmovilizadas de acuerdo con los acuerdos de no disponibilidad. “Las partidas inmovilizadas siguen estando inmovilizadas”, aseguró, añadiendo que luego ha “buscado vías absolutamente legales para ejecutar esas partidas”.

