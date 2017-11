MADRID. EL AYUNTAMIENTO AGRADECE A EMPRESAS Y SINDICATOS DE BASURAS EL FIN DE LA HUELGA

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, trasladó este jueves “un agradecimiento muy fuerte” a las empresas y sindicatos de la recogida de basuras “por haber negociado y que la huelga fuera lo más corta posible”, tras su desconvocatoria ayer por la tarde.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Maestre se felicitó además de que se hayan mejorado las condiciones laborales y se hayan hecho compatibles con la ejecución de “un buen servicio”, y de que se hayan creado “condiciones de diálogo que antes no existían”.

Aunque constató que el Ayuntamiento era ajeno a una mesa de negociación laboral, afirmó que todo el equipo de gobierno, empezando por la alcaldesa, Manuela Carmena, y en especial la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, han estado “muy pendientes” de la evolución de las conversaciones.

Maestre no quiso enjuiciar si la demanda de un mantenimiento del empleo era procedente o no, puesto que, aunque el contrato que firmó el Ayuntamiento con las empresas adjudicatarias a finales de 2016 ya estipulaba que no podría haber despidos, aún faltaba concretarlo en el convenio. Por último, agradeció a la ciudadanía que se haya “comportado ejemplarmente” durante los dos días que ha durado la huelga, adecuando su retirada de residuos al calendario de días alternos derivado de los servicios mínimos del 50% que estableció el Consistorio.

