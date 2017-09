MADRID. EL PP PROPONE QUE EL AYUNTAMIENTO SE ADHIERA EN UN PLENO EXTRARORDINARIO AL 12 DE OCTUBRE Y ENGALANE LA CIUDAD

- Ciudadanos no ve necesario el pleno pero lo apoyará. El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha propuesto la celebración de un pleno extraordinario en el que la institución se adhiera formalmente a la Constitución y a la Fiesta Nacional del 12 de octubre, y que engalane la ciudad, solicite una jura de bandera y reparta ejemplares de la Carta Magna en los colegios.

Así lo anunció este lunes en rueda de prensa el portavoz popular, José Luis Martínez-Almeida, quien afirmó que el PP quiere “un pleno extraordinario donde se afirme la adhesión del Ayuntamiento a la Constitución y sobre todo a su régimen de derechos y valores”.

Además, propone que, con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, el Consistorio pregunte al Ministerio de Defensa si puede organizar en la ciudad una jura de bandera, pues estos eventos no “retrotraen a tiempos oscuros”, como dijo la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, sino que reflejan el aprecio de los españoles por sus símbolos.

Igualmente, la propuesta del PP, que se discutirá en el pleno ordinario de septiembre, mañana y pasado, incluye la distribución de ejemplares de la Constitución en los colegios. “Los que fueron defensores a ultranza de la Educación para la Ciudadanía no tendrán problema”, dejó caer en abierta referencia al PSOE.

Por último, Almeida pidió que “la ciudad se engalane” con motivos basados en la bandera española en el mobiliario urbano y los autobuses de la EMT; todo ello pensando en que la capital de España “esté a la altura de la Fiesta Nacional”.

Desde Ciudadanos, su portavoz municipal, Begoña Villacís, al preguntársele por esta iniciativa, dijo en principio que no le parece necesario convocar un pleno extraordinario para manifestar una defensa de la Constitución, puesto que Cs ya la defiende con sus hechos y declaraciones, y porque “la Constitución se defiende sola”. No obstante, acto seguido, tal vez recordando que el PP va a apoyar su propuesta de declaración institucional de apoyo a los alcaldes constitucionalistas en Cataluña y defensa del Estado del Bienestar, reculó: “Bueno, si hay que hacerlo se hace”. Y, al final de sus declaraciones, confirmó: “Ahí estaremos”.

Villacís sí respaldó desde el principio el reparto de ejemplares de la Constitución en los colegios y dijo que ver en la calle banderas españolas no le “molesta”, puesto que “estando en España debería ser algo que se reconociese con normalidad”, pero dejó caer un último reproche velado a la iniciativa del PP apuntando que “convertirlo en objeto de debate es lo anormal”.

