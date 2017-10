GOIA TEME QUE LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL TAV DEPENDAN DEL APOYO DEL PNV A LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, reconoció hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' temer que la ejecución de las infraestructuras pendientes por parte del Estado, como la llegada del AVE a la ciudad o las obras del 'topo', dependan del apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Agregó que ”el que yo lo tema es la prueba de que el Estado tiene un problema, territorial y de funcionamiento”, porque “si para que se cumplan determinadas cosas tienen que depender de que cinco diputados en el Congreso sean determinantes o no, pone a las claras que el modelo de Estado tiene un serio problema”.

En el coloquio posterior a su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, el edil del PNV manifestó que “la experiencia me demuestra que otras veces las cosas que se han conseguido han sido por otra vía”.

Eneko Goia reiteró su compromiso con el transporte, que considera “fundamental” para vertebrar lo que se denomina la “eurociudad”. Sobre los plazos de ejecución del TAV y el 'topo', se declaró “realista” e indicó que los plazos suelen ser orientativos, y tratándose de una obra de tal envergadura, puede haber retrasos, aunque confía en que finalmente las obras se culminarán.

Preguntado sobre quién tiene la “culpa” de dichos retrasos, Goia opinó que en su día el Gobierno de España apostó por impulsar “otros corredores, algunos sin mucho sentido desde el punto de vista estratégico logístico”, y “cada uno sabrá cuál es su parte de responsabilidad, pero nuestra en ningún caso”. Además, dudó de que el factor ETA hubiera podido influir en el “ánimo de retrasar el proyecto o no”.

CATALUÑA

Por otro lado, Goia opinó que el carácter “no violento” del independentismo catalán le legitima “cada vez más”. El alcalde de Donostia se refirió así a la respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento de Mariano Rajoy para que diga si declaró la independencia de Cataluña.

”Si hay una cosa que pone en valor al movimiento soberanista, independentista o en favor del derecho a decidir, es precisamente esa movilización no violenta”, indicó.

Para Goia, “esa es la vía a seguir” y animó a mantener esa posición, ya que “les legitima cada vez más”. Asimismo, confió en que los acontecimientos vividos en Cataluña no tengan reflejo en Euskadi.

