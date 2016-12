(AVANCE) MADRID. EL PSOE ROMPE NEGOCIACIONES CON AHORA MADRID PARA IMPULSAR LOS PRESUPUESTOS

Google Plus

- Pide un nuevo proyecto de cuentas. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, informó este martes de que su partido rompe las negociaciones con Ahora Madrid para aprobar los presupuestos de la capital para 2017 por no aceptar buena parte de sus enmiendas.

Así se lo ha comunicado a la alcaldesa, Manuela Carmena, a la que le ha pedido un nuevo proyecto que contemple mayores inversiones y menos pago de deuda. Ante esta situación, el Consistorio deberá aprobar una prórroga de presupuestos, algo que "no es un drama", según Causapié.

"Hicimos un gran esfuerzo para reducir la cantidad de dinero que implicaban nuestras enmiendas para ajustarlo al proyecto, pero ha sido un esfuerzo que no ha dado un resultado satisfactorio", explicó la portavoz socialista.

El PSOE considera que muchas de sus propuestas quedan fuera en el proyecto de cuentas de Ahora Madrid, que deja de lado la descentralización, el impuso de la Oficina contra los Delitos de Odio, el impulso de la cultura o mayor inversión en formación profesional para el empleo, a juicio de los socialistas.

