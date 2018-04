ASTURIAS. LA SEMANA DE LA ONCE EN ASTURIAS LLEGA A GIJÓN CON DEPORTE Y CULTURA

La Semana de la ONCE en el Principado de Asturias tendrá como escenario Gijón, que acogerá una serie de actividades con las que la organización dará a conocer a la sociedad entre el 17 y 18 de abril la labor social que realiza en Asturias, con una edición que coincide con el 80 aniversario de la ONCE.



Una exposición de material adaptado para su utilización por personas ciegas, un circuito de movilidad, una exhibición de ‘goalball’ (deporte específico para personas ciegas) y teatro son las actividades que se desarrollarán durante la Semana de la ONCE en el Principado de Asturias.

Estas actividades han sido presentadas por Aitana Martínez Ballesteros, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias; Pedro Ortíz Castillo, delegado territorial de la ONCE en la región, y Eva Illán Méndez, concejala de Bienestar Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón.

La exposición de material específico adaptado utilizado por las personas ciegas abrirá los actos de la Semana de la ONCE. Esta muestra permitirá ver diferentes adaptaciones para que las personas ciegas accedan a la educación, la cultura, la comunicación y Nuevas Tecnologías.

Será el martes y miércoles en horario de 9.30 a 13.30 horas para los centros educativos, y de 16.30 a 19.00 horas para centros educativos y público en general. La exposición se podrá visitar en el Museo del Ferrocarril de la Plaza Estación del Norte de Gijón.

Para quienes quieran ponerse en la piel de las personas ciegas, también podrán participar en un circuito de movilidad en el que, con los ojos tapados, se enfrentarán a las barreras que día a día obstaculizan la vida diaria de las personas ciegas. Orientados por técnicos de rehabilitación de la ONCE, recorrerán este circuito lleno de obstáculos instalado en el Museo del Ferrocarril. El deporte completará la jornada del miércoles 18 con una exhibición de ‘goalball’ de 10.00 a 13.45 horas en el Colegio Público Noega.

El martes 24 de abril tendrá lugar la actuación de la Asociación Cultural de personas ciegas y deficientes visuales de Asturias ‘Grupo la Esfera’, compuesto por actores y actrices con discapacidad visual afiliadas a la ONCE, que llevará a escena la obra ‘Las preciosas y ridículas mujeres sabias’, en el salón de actos del Centro Municipal Integrado Gijón-Sur de la calle Ramón Areces número 7 de Gijón.

La Semana de la ONCE en el Principado de Asturias celebrará también una comida de confraternización el sábado 21 de abril, en la que la plantilla del Grupo Social ONCE en Asturias y sus familias estarán acompañadas por representantes del Principado y de la ciudad de Gijón.

La ONCE cuenta con 1.584 afiliados en Asturias y ofrece sus servicios a 124 estudiantes. Además, cuenta con una plantilla de 560 vendedores que comercializan los productos de juego de la ONCE.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso