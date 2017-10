MURCIA. LA ASOCIACIÓN AVIDA, ONDA CARTAGENA Y CARLOS MARÍN, ENTRE LOS GALARDONADOS CON LOS PREMIOS SOLIDARIOS ONCE

La ONCE entregó este miércoles los Premios Solidarios ONCE Murcia a la Asociación Avida (Asociación contra la violencia doméstica de la Región de Murcia), el programa ‘Hora ONCE’ de Onda Cartagena, Carlos Marín Calero, Ambulorca (Ambulancias de Lorca) y el Instituto de Educación Secundaria Sanje de Alcantarilla.

Estos premios pretenden reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia y en esta edición, el jurado ha destacado especialmente su compromiso con la ‘Diferencia, como un valor que enriquece a la sociedad’.

El acto de entrega de los galardones contó con la presencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el alcalde de Murcia, José Ballesta Germán; la vicepresidenta primera de la Asamblea Regional de Murcia, María López Montalbán, el vicepresidente primero del Consejo General de la ONCE en Murcia, José Luis Pinto, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Murcia, Teresa Lajarín, entre otros.

En la categoría ONG, Entidad, Organización o Institución el premio ha sido para la Asociación Avida, Asociación contra la violencia doméstica, de la Región de Murcia. En los últimos años, junto con la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades, están llevando a cabo la realización de un Plan de Atención Personalizada para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, que en coordinación y colaboración con el Cermi Región de Murcia, incluye a las mujeres y niñas con discapacidad, abordando jornadas de formación a profesionales, campañas de sensibilización, o la adaptación de documentación para hacerla accesible, entre otras acciones.

En Medios de Comunicación, Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación el premio ha recaído en el programa ‘Hora ONCE’, de la emisora Onda Cartagena, perteneciente al grupo Gaceta Radio TV por ocuparse de forma destacada de acontecimientos de especial trascendencia en cualquier materia de interés social, coincidentes con los valores esenciales de la ONCE y su Fundación y con la filosofía que impregna la economía social y los objetivos de la discapacidad y del Tercer Sector.

Desde hace dos años, todos los martes, dedican un espacio semanal de una hora a la ONCE, en el programa ‘Las mañanas de Gaceta’, de la mano de la periodista Chelo Cánovas, quien se encarga cada semana de trasladar a los oyentes la información necesaria para sensibilizar y acercar a las personas con discapacidad al resto de la sociedad.

Como Persona Física ha sido reconocido Carlos Marín Calero, notario de profesión y padre de una hija con síndrome de Down. En este sentido, es vicepresidente de Fundown, asesor jurídico de Down España y autor de varios libros sobre discapacidad, entre los cuales destaca ‘La discapacidad de obrar’, obra que acerca al lector a una reflexión sobre los derechos de las personas con discapacidad. También es autor de libros sobre la fiscalidad y el patrimonio protegido.

Por otro lado, en el apartado Empresa, el galardón ha sido para Ambulorca, Ambulancias de Lorca Sociedad Cooperativa, por su apuesta por el talento de trabajadores con discapacidad, así como por incluir en sus servicios programas sociales de atención al colectivo de personas más vulnerables. Un ejemplo de este compromiso es su proyecto AMAR, del que se pueden beneficiar además del público en general los usuarios de los perros de asistencia y perros guía.

Finalmente, en la categoría de Administración Pública se ha premiado la labor del IES Sanje de Alcantarilla por su proyecto ‘Sanje sin barreras’, con el que trata de promover y fomentar que los alumnos tomen conciencia de las barreras arquitectónicas con las que se encuentra una persona con discapacidad, y la necesidad de una correcta señalética en el caso particular de la discapacidad visual.

