MADRID. PABLO SOTO ASEGURA QUE YA HAY AL MENOS 13 PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS FUNCIONANDO

- PP y Cs le recriminan que la ejecución presupuestaria en 2017 es del 2,5%. El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto, aseguró este viernes que ya hay al menos 13 proyectos con cargo a presupuestos participativos finalizados o funcionando.

Soto respondió de esta manera en la comisión municipal del ramo cuando las portavoces del PP y Ciudadanos, Begoña Larraínzar y Silvia Saavedra, le achacaron en sendas preguntas muy similares que la ejecución de este año es hasta el momento de 809.000 euros sobre un presupuesto de 32 millones, es decir, un 2,5%.

Larraínzar acusó además a Soto de que “sólo funcionan las campañas publicitarias y de propaganda” del Plan Decide, para que sólo participe el 1,75% del censo en las consultas ciudadanas, en tanto que Saavedra añadió que el 2,5% ejecutado no sería problema si no fuera porque en el capítulo de gasto “autorizado”, previo a la ejecución, sólo está el 15% de los 32 millones, lo que son unos resultados “pésimos”, y preguntó cómo hará el año que viene para ejecutar los 100 millones presupuestados, que se añadirían a los 28 plurianuales y lo que quede de ejecutar de los 32 de este año.

Soto contestó que la participación en Madrid sólo es inferior a la de París y Nueva York y que ya hay 13 proyectos terminados o funcionando, y que los que no lo están es precisamente porque son los que más presupuesto y por tanto también más tiempo de obras requieren.

Por eso, cree que los datos de ejecución son datos contables que no representan el verdadero estado de los proyectos. Según prometió, al final de año habrá más de 50 proyectos finalizados y el año que vienes serán 130 de los 200, quedando para después los de presupuesto plurianual.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso