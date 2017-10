MADRID. APROBADOS LOS PRECIOS PÚBLICOS PARA LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este martes los precios públicos para las escuelas infantiles municipales, con el voto a favor de Ahora Madrid y el PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, defendió las tarifas más baratas de las escuelas municipales y las presentó como algo beneficioso para todas las familias, que no pudo hacerse dentro de las escuelas de la Comunidad de Madrid, la cual no quiere destinar recursos para novedades de las escuelas del Ayuntamiento como la pareja de profesores en cada clase.

PP y Ciudadanos cuestionaron que las familias numerosas no reciban una bonificación mayor, y el concejal popular José Luis Moreno puso el énfasis en que estas familias no tengan un plus en el acceso a plazas, como sí tienen en las escuelas autonómicas, por lo que si se quedan fuera no valdrán de nada las bonificaciones, y además cuestionó que se empleen 7,5 millones de euros en estas escuelas municipales que se podrían destinar a otros menesteres.

Desde el PSOE, Ignacio de Benito indicó que aunque no haya bonificación de precio específico para las familias numerosas, la tienen de hecho porque al usarse el criterio de renta per cápita ésta disminuye con mayor número de miembros de la familia y por la norma superior que sí les concede una bonificación del 100%.

Dentro de los temas llevados a Pleno por el Área de Economía y Hacienda, el Pleno también aprobó los precios públicos de Actividades Deportivas en la Nieve, pese al voto en contra del PSOE, y los de centros deportivos y casas de baños, pese a la abstención del PP, además de la aceptación o rechazo de solicitudes de bonificaciones en el ICIO.

