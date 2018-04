CASTILLA-LA MANCHA. EL COLEGIO DE APAREJADORES DE GUADALAJARA FOMENTARÁ LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y EL DISEÑO PARA TODOS ENTRE SUS PROFESIONALES

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Guadalajara (Coaatie de Guadalajara) y Fundación ONCE firmaron este viernes un convenio de colaboración para favorecer el uso y la normalización de criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas en la concepción de entornos arquitectónicos y urbanísticos.



El acuerdo lo rubricaron Aarón Sanz, presidente del Coaatie de Guadalajara, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, quienes coincidieron en señalar la importancia de que los profesionales de la edificación estén concienciados de la necesidad de normalizar el uso de criterios de accesibilidad universal a la hora de diseñar nuevos entornos y edificios para lograr que cada vez más construcciones sean utilizables por todos los ciudadanos.

El convenio señala que las dos instituciones firmantes se comprometen a colaborar en iniciativas encaminadas a conseguir “la concienciación de los profesionales colegiados de cara a normalizar la inclusión de los criterios de diseño para todas las personas en los procesos de diseño de entornos arquitectónicos, urbanísticos o cualquier otro ámbito de su competencia profesional”.

Desde esta perspectiva, el acuerdo añade que el objetivo de la utilización de los criterios de diseño para todas las personas es obtener entornos construidos “utilizables y disfrutables” por todos los ciudadanos “en las mismas condiciones de comodidad y seguridad”.

Y para lograr que la importancia del uso de criterios de diseño universal llegue a todos los profesionales de la edificación, el convenio prevé el desarrollo de cursos de formación “que permitan a los colegiados obtener nociones básicas y especializadas en materia de accesibilidad universal y diseño para todas las personas”.

En esta línea, Fundación ONCE y el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Guadalajara señalan que el diseño para todas las personas se entiende como “la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado”.

No obstante, aclaran que el diseño universal o diseño para todas las personas “no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten”, tal y como apunta el Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.



