MADRID. LAS 'APP' PARA APARCAR EN LA CAPITAL EMPIEZAN A COBRAR COMISIÓN A LOS USUARIOS

Las empresas que tienen aplicaciones de móvil para pagar por aparcar en Madrid comienzan desde este lunes a cobrar una comisión por este servicio, después de que el Ayuntamiento de la capital lo haya autorizado.



Fuentes del Consistorio que dirige Manuela Carmena informaron a Servimedia de que desde este lunes quienes abonen a través de una 'app' la tasa del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) pagarán una cantidad adicional a la compañía dueña de la herramienta informática. Este recargo no irá a parar al Ayuntamiento, sino que será para las empresas.

Esta novedad se produce después de que el Ayuntamiento haya dictado una instrucción regulando este tipo de servicio y en la que se contempla el cobro de comisiones por parte de las empresas que tienen 'app' para abonar el SER.

A este respecto, el Ayuntamiento explicó este lunes, a través de un comunicado, que esta regulación surge a raíz de una reclamación ante los servicios de defensa de la Competencia interpuesta por una empresa para poder entrar en el mercado de las aplicaciones de cobro del SER en Madrid, al igual que ya sucede en otras ciudades.

NUEVOS REQUISITOS

El Gabinete de Carmena explicó que la nueva instrucción regula los requisitos que regirán las aplicaciones móviles de pago del SER, de forma que se podrá "cobrar una comisión por este servicio".

Así, cualquier empresa titular de una aplicación interesada en colaborar en la recaudación de la tasa del SER podrá hacerlo siempre que cumpla los requisitos de esta instrucción, de la Ordenanza de Movilidad y de la Ordenanza Fiscal.

El Ayuntamiento de Madrid explicó que "no recibirá ningún ingreso por el cobro de estas comisiones y los usuarios podrán seguir utilizando los parquímetros, en los que no se repercutirá ningún coste extra. En el caso de utilizar las aplicaciones móviles, los usuarios serán advertidos del recargo que supone su uso".

El Consistorio explicó que esta regulación surge por dos motivos. Por una parte, debido a que en el pliego de prescripciones técnicas del Contrato Integral de Movilidad (CIM), con el que se gestiona el SER, así lo recoge. “En el supuesto de pagos por otros medios electrónicos (por ejemplo telefonía móvil), si la operación conllevara costes adicionales, éstos serán por cuenta del usuario”, dice textualmente el pliego de prescripciones técnicas del contrato.

SE ABRE EL MERCADO

Al mismo tiempo, la nueva regulación viene justificada por una reclamación ante los servicios de defensa de la Competencia, interpuesta por una empresa para poder entrar en el mercado de las aplicaciones de cobro del SER en Madrid, al igual que ya sucede en otras ciudades españolas y europeas.

Hasta este momento solo las empresas que gestionan el SER, a través del contrato, daban este servicio y lo hacían de forma gratuita, al no haberse desarrollado legalmente la posibilidad de cobro.

Con esta instrucción, el Ayuntamiento abre el mercado de las aplicaciones móviles de cobro del SER, regulando el acceso de todas las empresas que quieran entrar en él, en cumplimiento del contrato y de las necesidades marcadas por los organismos de Competencia.



