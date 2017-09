MADRID. ALMEIDA AFEA AL PSOE QUE ANTEPUSIERA SUS "INTERESES PARTIDISTAS" A LOS "GENERALES" AL NO REPROBAR A ARCE

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afeó este viernes al PSOE que antepusiera sus “intereses partidistas” a los “generales” al no impedir esta semana la reprobación de la concejala presidenta del distrito de Arganzuela, alegando que no quería hacer “seguidismo” del PP cuando sabe que no está capacitada para el cargo.

Almeida encontró un motivo más para la reprobación en su visita hoy al Centro Dotacional Integrado de Arganzuela, en la que llegó a probar suerte con la petanca en una partida que disputaban algunos de los mayores que acuden al establemiento.

Al portavoz popular denunció que en dos años los trabajadores aún no conocen a su concejala presidenta, que se le ha retirado la seguridad, que una de las cafeterías lleva cerrada dos años y que en noviembre se acometerán obras en la piscina que la tendrán inutilizada.

Lo atribuyó a que a Arce “lo último que le preocupa son los ciudadanos de Madrid”, por lo que pidió al PSOE “reflexión” tras su cambio de criterio respecto a la posición que defendió antes del verano, cuando sí estaba dispuesto a reprobar a la concejala presidenta, alegando que no quería servir a los intereses del PP.

“No es cuestión del PP”, contestó. “Es cuestión de si está capacitada para ser concejala. Ellos saben que no está capacitada, pero no tienen la valentía de decir ‘basta ya’ a Rommy Arce”. Por eso, pidió a los socialistas que “no pongan sus intereses partidistas por encima de los intereses generales. Arce debió ser reprobada”, sentenció.

Arce es también la concejala que aprobó ceder la Nave de Terneras, de titularidad municipal y situada junto a Matadero, para celebrar este domingo un acto en defensa del supuesto derecho a decidir de Cataluña; sin embargo, tras un recurso del Grupo Municipal Popular, el juez del Juzgado Contencioso Administrativo número 3, José Yusty, acordó suspender cautelarmente el acto. El Ayuntamiento presenta hoy sus alegaciones contra esta resolución judicial, pero, las acepte o no, ya no se plantea volver a convocar el acto, por lo que sus promotores están buscando una sala alternativa de propiedad privada.



