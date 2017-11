ANDALUCÍA. LA ONCE REPARTE DOS MILLONES DE EUROS EN UN CENTRO DE SALUD DE SEVILLA

El sorteo del cupón de la ONCE celebrado ayer, jueves, ha repartido cerca de dos millones de euros en premios entre 30 vecinos a las puertas del Centro de Salud de la Carretera Carmona, en Sevilla.

Francisco Javier Delgado Lagares, afiliado a la ONCE y vendedor desde 1994, ha vendido 30 cupones premiados con 35.000 euros cada uno (un total de 1.050.000 euros) y la serie agraciada con ‘La Paga’ que ofrece la ONCE de lunes a jueves, consistente en 3.000 euros al mes durante 25 años, que suman 900.000 euros, en su punto de venta ubicado en un kiosco ubicado en el número 16 de la Carretera Carmona, frente al Centro de Salud.

“Estoy de lujo, no quepo en mí”, decía esta mañana Delgado desde su kiosco. “Estoy muy agradecido a toda la gente que me compra cada día, aunque siempre queda la pena de que no le haya tocado a todo el mundo, pero les estoy muy agradecido por la confianza y el cariño que me dan”. La mayor parte de los afortunados, según indicó el vendedor, son “clientes fijos” y pacientes o trabajadores que acuden al Centro de Salud.

“Esto no se sueña cada día. Dar un premio es algo que se pide con el alma. Se espera a que llegue ese día y ese día llega. Estaba convencido. Y ahora voy a seguir, voy a coger carrerilla para dar más premios”, añadió Javier Delgado, que participará este fin de semana en el Campeonato de España de Ajedrez para Ciegos de Ciudad Real, una de sus grandes pasiones.

Este cupón del jueves estaba dedicado al municipio barcelonés de Tarrasa en su condición de Premio Reina Letizia de Accesibilidad 2016, y ha dejado el resto de premios en Vigo.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros.

Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premios de 200, 20 y 6 euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros la última y primera cifra.

Para este viernes, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 23 millones de euros para la primera categoría.

Y mañana, día 11, la ONCE celebra el Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE, que ofrece un premio de 11 millones de euros, 11 premios de un millón de euros y 11 premios de 111.000 euros, entre otros muchos que suman en total más de 43 millones de euros en premios.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE ‘www.juegosonce.es’ y establecimientos colaboradores autorizados.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso