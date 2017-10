ANDALUCÍA. LA JUNTA AVISA QUE "NO PODEMOS DAR POR SALDADA ESTA CRISIS SI LA RECUPERACIÓN NO LLEGA A LAS FAMILIAS"

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, afirmó este lunes en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que "no podemos dar por saldada la crisis si la recuperación no llega a las familias".

Durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Málaga por Nueva Economía Fórum, Carnero criticó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dé por superada la crisis con más de un 17% de paro, un déficit público del 4,3%, un 100% de deuda pública y "un incremento consolidado de la desigualdad".

Comparó estas cifras con las de 2008, "cuando [José Luis Rodríguez] Zapatero tuvo que reconocer un error el haber negado la crisis" y sumábamos un 8% de desempleo, un superávit del 2% y una deuda pública del 35%. "No salen las cuentas, no hay economía desarrollada ni sociedad progresista que aguante esa afirmación", afirmó.

El titular de Empleo andaluz explicó que la economía de la región "crece a pulmón a costa de los salarios". "El problema no es solo el sueldo", matizó, "sino también el empleo y la alta temporalidad del que se crea, especialmente a mujeres".

Lo peor que nos puede ocurrir es "asumir la devaluación de los costes laborales y del gasto social, vulnera los derechos de los trabajadores y resulta letal para mantener y retener el talento en nuestra tierra".

A lo largo de su intervención, Carnero instó a Mariano Rajoy a derogar su reforma laboral, porque además de la temporalidad del empleo y la calidad del mismo, "pone en peligro la recaudación tributaria, el sostenimiento de los servicios públicos y el Estado del Bienestar en el corto plazo".

Asimismo, lamentó "el poco margen de maniobra que tienen las comunidades autónomas, ya que las políticas macroeconómicas, fiscales, laborales y monetarias dependen de decisiones tomadas a nivel nacional o supranacional".

Carnero defendió el papel que desempeñan las empresas, "los principales generadores de empleo", y pidió una apuesta firme para el sector con medidas que estimulen un crecimiento de la competitividad y de la productividad "no a base de los costes salariales".

