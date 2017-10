ANDALUCÍA. LA JUNTA CREE QUE "NO SE PERDERÁN EMPLEOS" SI REGRESA LA JORNADA DE 37,5 HORAS SEMANALES AL SECTOR PÚBLICO

Google Plus

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, aseguró este lunes en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que en el caso de que volviera a imponerse la jornada de 37,5 horas semanales para el personal funcionario “no se perderían empleos”.

Durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, y preguntada por los asistentes sobre la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la jornada reducida de 35 horas semanales para el sector público andaluz, Álvarez señaló que “si la tenemos que aceptar lo haremos, readaptando lo que sea necesario”. En este sentido, aclaró que se haría “sin perder empleos ni los derechos de los profesionales”.

En este asunto, desde el Gobierno andaluz se argumenta que la jornada de 35 horas crea unos 12.000 puestos de trabajo para mantener el nivel de servicios, facilita la conciliación familiar de los trabajadores públicos y restablece un derecho conquistado hace 18 años por los empleados de la Administración.

La titular de Salud, solicitó que la sanidad pública no sea objeto de "utilización política" por tratarse de "un bien común y porque dicha instrumentalización no hace ningún favor a nadie". En este sentido, añadió que "los últimos años estamos viendo una utilización política de la salud pública que no hace ningún favor a nadie, porque la sanidad pública es un bien común que todos tenemos la responsabilidad de mantenerlo”.

INVESTIGACIÓN

Sobre el papel de la investigación en el sector sanitario andaluz, la consejera destacó que su departamento “hace una apuesta por el desarrollo investigador en Atención Primaria muy importante, que se verá reforzado con el impulso al trabajo en equipo, la renovación tecnológica y, sobre todo, el tiempo de calidad que va a ser posible dedicar a las tareas de investigación”.

En los últimos diez años, según Álvarez, desde la Consejería de Salud se han concedido más de tres millones y medio de euros para el desarrollo de proyectos de investigación e intensificación de la actividad investigadora en Atención Primaria. En este periodo, cerca de 3.000 profesionales de Atención Primaria participaron, según dijo, en las convocatorias de proyectos de la Consejería de Salud.

Añadió que hace dos años se puso en marcha la convocatoria de investigación permanente y abierta en Atención Primaria, en la que se han financiado 22 proyectos hasta ahora, con una cantidad de 546.000 euros.

Como ejemplos de la potencia investigadora de la Atención Primaria, Álvarez puso como ejemplo 19 proyectos internacionales, 20 registros de la propiedad industrial, el primer premio RETO de Innovación Abierta o la primera app diseñada para facilitar la actuación sanitaria ante la violencia de género.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso