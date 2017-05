ANDALUCÍA. EMASESA IMPULSA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA MANO DE LA ONCE Y SU FUNDACIÓN

La ONCE y su Fundación, junto con la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa), han suscrito este miércoles un convenio de colaboración para la cooperación e inclusión social de las personas con discapacidad. Este acuerdo convierte a la entidad sevillana en la primera empresa pública de gestión de aguas de una ciudad española que apuesta por la inclusión laboral directa de trabajadores con discapacidad y la accesibilidad universal en sus servicios.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, han firmado el acuerdo en representación de las tres partes en un acto en el que han participado como testigos de la firma el delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores; el consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop; el subdelegado territorial de la ONCE, José Antonio Toledo, y el director de Desarrollo Comercial de ILUNION en Andalucía, Julián León.

El convenio compromete a las partes a promover iniciativas para favorecer la plena y efectiva inclusión y normalización social de las personas con discapacidad. En este sentido, prevé fomentar la inclusión laboral de trabajadores con algún tipo de discapacidad en Emasesa poniendo a disposición los servicios de empleo especializados en personas con discapacidad de Fundación ONCE a través de Inserta Empleo.

También prevé el asesoramiento en accesibilidad universal y diseño para todas las personas teniendo en cuenta la edificación, los productos y servicios prestados por Emasesa.

Otro de los pilares importantes que sostienen este acuerdo pasa por la formación en la atención a personas con discapacidad a los técnicos e inspectores de la empresa de agua en lo relativo a la seguridad y prevención en obras, además de jornadas de sensibilización para favorecer la integración social del colectivo de personas con discapacidad a través del empleo, la formación y la supresión de barreras arquitectónicas y de la comunicación.

Emasesa se compromete, además, a promover con carácter general la incorporación de cláusulas de contenido social en las contrataciones que realice y estudia la posibilidad de formar parte del Foro de la Contratación Socialmente Responsable que tiene como fin promover la inclusión de cláusulas de contenido social en la contratación pública y privada que favorezcan al colectivo de las personas con discapacidad.

Así, considera prioritario que las personas con discapacidad puedan acceder a sus productos y servicios valorando la accesibilidad universal como un ejemplo de su inclusión en la sociedad, y con ONCE y Fundación ONCE comparte la necesidad de aprovechar la innovación para fomentar y favorecer la inclusión social en servicios, productos, entornos, medios de transporte y movilidad y aplicaciones TIC para que sus infraestructuras y servicios públicos y privados sean utilizables por todas las personas en igualdad de condiciones, con mayor eficiencia e interactividad.

