ANDALUCÍA. INAUGURADO 'UNIVERSO SANTI', EL PRIMER RESTAURANTE ATENDIDO POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El restaurante 'Universo Santi', un proyecto pionero al estar íntegramente formado por personas con discapacidad, abrió sus puertas por primera vez esta mañana en la Finca El Altillo para su inauguración, un evento al que han asistido diveras personalidades del mundo político y empresarial de Andalucía.

Con la apertura de este restaurante, desarrollado en colaboración con la Fundación Cruzcampo y la Fundación Universo Accesible, se pretende combinar la alta cocina con la integración de las personas con discapacidad.

El director territorial de Inserta Empleo en Andalucía, Francisco López, indicó que "con este restaurante se va a demostrar que la alta cocina y la discapacidad no son incompatibles. La idea es convertirnos en un escaparate en el tejido empresarial y ser un referente en la provincia de Cádiz".

La Fundación ONCE, a través de Inserta Andalucía está siendo la encargada de formar a los alumnos que forman parte de este proyecto y seguirá haciéndolo, ya que Universo Santi no solo será un restaurante sino también un centro de formación para las personas de este colectivo.

Hasta la fecha se han desarrollado tres cursos: 'Operaciones básicas de restaurante y bar', con de 290 horas lectivas; 'Operaciones básicas de cocina', con una duración de 350 horas lectivas y el curso de 'Ayudante de Cocina', dirigido específicamente a personas con discapacidad intelectual. Esta acción formativa, que concluirá el 17 de abril de 2018, consta de 800 horas lectivas.

El presidente de la Fundación Universo Accesible, Antonio Vila, destacó la gran confianza ofrecida por los patrocinadores y el arduo trabajo que ha sido llegar hasta aquí tras 25 meses de esfuerzos por parte de los empleados. "Universo Santi es una joya para la ciudad de Jerez y un proyecto único en el mundo", agregó.

Al acto también acudió la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, que se mostró muy alegre de poder acudir a la inauguración de un establecimiento de estas características. Sánchez señaló que "se ha hecho de lo imposible, lo posible. Hacer realidad lo que parecía un sueño". También destacó la importancia de darle oportunidad de trabajar y sentirse realizados a las personas con discapacidad.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, felicitó a los empleados de Universo Santi con sus palabras recalcando que son un ejemplo para el país.

El proyecto ha nacido gracias a la colaboración de La Fundación Universo Accesible, DKV Seguros Médicos, Inserta, la Fundación Cruzcampo, la Fundación Cajasol Jerez, González Byass, Schweppes Suntory España, Renovatio, Pepsi, Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz, La Federación de Autónomos ATA, la Unión de Consumidores de Cádiz, Brandy de Jerez, el Ayuntamiento de Jerez, La obra Social 'la Caixa', Rotary Club de Jerez España y el grupo BC.

