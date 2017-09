ANDALUCÍA. MORENO BONILLA: "LA REFORMA DEL IMPUESTO DE SUCESIONES SUPONE UN PASO ADELANTE PERO ENCIERRA UNA TRAMPA"

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, criticó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que "aunque la reforma del impuesto de sucesiones supone un paso adelante, encierra una trampa", ya que, a su juicio, "parece una eliminación y no lo es".

Durante su intervención en el citado foro de debate, organizado hoy en Málaga por Nueva Economía Fórum, el líder de la oposición en Andalucía indicó que todavía no se conoce la letra pequeña del acuerdo pero "seguirá generando malestar entre los ciudadanos".

Moreno recordó que su partido lleva batallando contra el polémico impuesto más de 13 años y que no se va "a conformar con la rebaja que el PSOE y Ciudadanos han negociado a oscuras".

El líder popular explicó que su propuesta va más allá de la bonificación para familiares directos y que pretende que hermanos y sobrinos también se puedan acoger a la misma.

Preguntado por el impuesto de plusvalía, que en ciudades como Málaga, puede llegar a gravar más en el caso de herencias que el propio impuesto de sucesiones, arguyó que no es una competencia autonómica y que para ello los ayuntamientos tendrían que buscar nuevos modelos de financiación.

