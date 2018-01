CS ANDALUCÍA ABOGA POR LLENAR ESPAÑA DE EMPRESAS GESTIONADAS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD, COMO UNIVERSO SANTI

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, considera que deberían ponerse en marcha por toda España proyectos como el de Universo Santi, un restaurante de Jerez de la Frontera cuyo personal está compuesto al 100% por personas con distintas discapacidades.



Marín acudió a una comida en este restaurante, de cuyo Patronato forma parte Fundación ONCE, y le pareció “una experiencia única en muchos sentidos: primero, por lo que significa para la personas con discapacidad, que pueden tener una oportunidad de empleo de calidad y trabajando con chefs de primerísimo nivel”, que además les forman en el oficio de la hostelería.

Además, el portavoz de Cs subrayó que “se come muy bien y no es caro”, y que “el sitio es una maravilla”, pues “la rehabilitación se ha hecho con sumo gusto”. Se trata de un espacio de unos 70.000 metros cuadrados, con jardines y fuentes, rodeando “una casa preciosa, antiquísima”, llamada 'El Altillo', antigua propiedad de la familia de bodegueros González Byass, a la que se lo expropió el Ayuntamiento de Jerez hace unos 25 años.

Cada salón se corresponde con lo que antes era un dormitorio de la mansión, por lo que dispone también de chimenea, y la capilla, “preciosa” según Marín, puede acoger bodas, bautizos y comuniones. Ahora el interior aloja además colecciones de pintura y fotografía aportadas por Fundación DKV, otro de los socios del Patronato. La cocina del chef fallecido Santi Santamaría en Barcelona se trasladó al lugar pieza por pieza.

El portavoz de Cs en Andalucía, que ya asistió a la inauguración del restaurante hace unos meses, volvió el pasado día 30 de diciembre con su homóloga catalana, Inés Arrimadas, que, de vacaciones en su tierra natal nueve días después de ser la candidata más votada en las elecciones autonómicas, “quería conocerlo”.

Degustaron canapés, berenjenas rebozadas con salmorejo y tomate de la zona, gambas envueltas en canastillas de hojaldre y morcilla rellena de almendras y arroz. Pero él recomienda toda la carta, que aprovecha que “el producto de la zona es de mucha calidad”, desde el pescado, las gambas y langostinos hasta las carnes y embutidos de la sierra de Algar, pasando por las verduras.

“A mí me ha encantado. Yo me he enamorado de este sitio”, confiesa Marín, quien destacó la satisfacción que produce ver a personas con discapacidad que “tienen opotunidad de formarse y preparar una comida de alta calidad”. De los patronos, es Fundación ONCE quien se encarga de la formación del personal, unos 45 empleados, todos ellos con discapacidad, entre los que encontró a dos conocidos de Sanlúcar de Barrameda, su localidad natal.

LABOR DE FUNDACIÓN ONCE

La Fundación ONCE, a través de Inserta Andalucía, está siendo la encargada de formar a los alumnos que forman parte de este proyecto y seguirá haciéndolo, ya que ‘Universo Santi’ no solo será un restaurante sino también un centro de formación para personas de este colectivo.

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, es experta en la formación de personas con discapacidad para que adquieran un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Para ello, desarrolla actividades enmarcadas en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.

El portavoz de Ciudadanos atestiguó que a los empleados sólo se les nota la discapacidad externamente, porque “a la hora de trabajar lo hacen con una amabilidad y una simpatía que se les ve la cara de satisfacción de que están haciendo un trabajo, una forma de ganarse la vida, en la que tienen su sueldo y está todo el mundo asegurado”, por lo que “es una gozada poder desarrollarte en algo que te gusta en un sitio de estas características”.

Marín alabó lo que es un proyecto pionero en Europa, “muy recomendable para disfrutar de él y contribuir” a su éxito, para el que cree que “tiene todos los alicientes”, por lo cual felicitó “el acierto” de Fundación ONCE, Fundación DKV y el resto de entidades que colaboran, y llamó a todos a “hacerlo rentable para que tenga superviviencia en el tiempo”. Por el momento, atestiguó que para las navidades tenían casi todas las fechas cubiertas. Teniendo en cuenta que se desarrolla sin ayudas públicas, resaltó que “tiene un valor y un mérito dignos de premiar”.

“Es un proyecto que tiene mucho futuro, que va a cuajar y ojalá se pusieran en marcha más proyectos de este tipo en España, aunque entiendo que esto vale mucho dinero y hay que ver cómo funciona la experiencia, pero le auguro un magnífico resultado”, concluyó.



