ANDALUCÍA. LOS RETOS EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO DIVERSO, A DEBATE

- Tema central de una jornada del Foro Inserta Responsable, de Fundación ONCE. Fundación ONCE celebró este martes en Sevilla una jornada del Foro Inserta Responsable con el título: ‘Retos en la gestión estratégica del talento diverso: nuevos proyectos en red’, que ha sido inaugurada por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, Javier González de Lara; el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez, y el director regional de Inserta Empleo en Andalucía, Paco López.

En su intervención, el presidente de CEA explicó que con más empresas y de más dimensión es “más fácil que haya más empleo y que se genere, por tanto, más oportunidades para todos”. Porque “en muchas ocasiones, lo importante –dijo- es tener la oportunidad” y añadió que “ése es el hecho diferencial, en cualquier acercamiento que hagamos a empleo y discapacidad”.

Asimismo, señaló que para lograr esa oportunidad son necesarios varios factores: el esfuerzo personal, que exista demanda de empleo, que se conozca la existencia de esa demanda y que el demandante cuente con los instrumentos necesarios para acceder a esa actividad profesional. En este sentido, González de Lara manifestó que “el Foro Inserta da una magnífica solución a todo ello”.

Por su parte, Martínez ha destacado la importancia del Foro Inserta para la puesta en marcha “de estrategias que mejoren la empleabilidad de las persoans con discapacidad, porque se trata de seguir luchando contra la discriminación que sufren, ya que el 70 por ciento de ellas no tienen trabajo”.

A su juicio, la inclusión de personas con discapacidad “es rentable para el empresario” y “es necesario poner siempre a la persona en el centro de la estrategia económica”.

López ha detallado el papel de la entidad a la que representa como socio en el desarrollo de proyectos de inclusión de personas con discapacidad en la plantilla de las pymes y grandes empresas, al tiempo que ha reconocido que es “estratégica para el Foro Inserta la colaboración con CEOE y Cepyme”.

Por último, ha indicado que “nuestro objetivo es trasladar al tejido empresarial de Andalucía el enorme potencial del talento de las personas con discapacidad”.

A continuación, la directora del área de Empresas, Alianzas Estratégicas y RSC de Inserta Empleo, Mar Medeiros, ha pedido a las empresas que contraten a personas con discapacidad por su talento y que no olviden de que ello conlleva bonificaciones fiscales, además del cumplimiento de la ley. “Cuando contraten a estas personas piensen que van a aportar competitividad y que, además, les darán una oportunidad”. Seguidamente, se ha celebrado un panel de empresas relevantes de Andalucía que desarrollan buenas prácticas en materia de RSE-Discapacidad.

La clausura del acto ha corrido a cargo de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez; la primera teniente de alcalde y delegada del área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Clarisa Castreño y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso.

La consejera ha reconocido la labor que realizan tanto Fundación ONCE como Inserta Empleo, entidades con las que trabaja “de manera muy coordinada” y ha destacado que “en la normalización y la generación de riquezas que pueden producir las personas con discapacidad, el papel de las empresas es fundamental”. “Estamos en un buen momento –ha concluido- en una comunidad en la que el paro castiga a todos, pero especialmente a los colectivos más vulnerables, y para conseguir mejores tasas de empleo de las personas con discapacidad el trabajo conjunto es fundamental”.

Clarisa ha incidido en el hecho de que “para las personas con discapacidad es un reto poder desarrollarse”, al tiempo que ha felicitado tanto a las empresas como a la ONCE, su Fundación e Inserta Empleo por la labor que realizan para que esto sea una realidad. A este respecto, se ha comprometido a ser su altavoz en los foros que sea necesario porque “las cosas hay que contarlas”.

Por último, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha puntualizado que “hay dos ingredientes para que la inclusión de las personas con discapacidad sea un hecho: la ilusión y que estemos juntos con las empresas”. “Gracias a esto –continuó- podemos decir que las compañias del Foro Inserta han superado los 17.000 empleos para personas con discapacidad. Nuestra intención –remachó- es centrarnos en las pymes y en que jornadas como la de hoy hagan que la discapacidad permee en el tejido empresarial andaluz”.

El Foro Inserta Responsable, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas insercion laboral de talento con discapacidad y RSE y Diversidad. Forman parte de él más de 80 empresas y entidades líderes en su sector.

Este jornada se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

