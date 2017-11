ANDALUCÍA. CONCEPCIÓN HERRERA Y GABRIEL SALGUERO GANAN EL XV CONCURSO DE RELATOS CORTOS Y POESÍA DE LA ONCE

- Una maestra gana el certamen con un original texto con el braille como hilo conductor. Dos granadinos han resultado ganadores de la XV edición del Concurso de Relatos Cortos y Poesía que convoca el Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, con el objetivo de fomentar la creatividad literaria en el colectivo de personas ciegas y con discapacidad visual grave y trabajadores de la ONCE.

‘Enseñando a tocar... aprendiendo a vivir’ es la obra que ha conseguido este año el primer premio del Concurso de Relatos Cortos. Su autora, Concepción Herrera, da vida a unos “deditos” que juegan con distintos elementos para conducir a una magia que ayuda a ver a las personas ciegas a través de la lectura, un texto que, a juicio del jurado, pone en valor el braille “de una forma muy original y creativa” como medio de comunicación y de integración social para las personas ciegas.

Concepción Herrera (Montillana, 1959) es maestra de la ONCE desde 1984, fruto del convenio de colaboración entre la organización y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Licenciada en Filología Hispánica y pedagoga terapéutica, sobre todo se reivindica como maestra más que profesora y cubre en su día a día las necesidades educativas de niños ciegos de centros educativos de Granada capital, Los Ogíjares y Alhama de Granada.

Siempre ha escrito, desde pequeña, aunque es la primera vez que se presenta a un concurso literario. “Yo a mis alumnos les incito a escribir; que se presenten a todas las oportunidades que surjan porque siempre le damos mucha importancia a la lectura, y pienso que la escritura es más importante aún que la lectura porque es una forma de expresar vivencias”, afirmó.

Además, se declara feliz por este reconocimiento que le concede la ONCE y confía en que sirva para concienciar más a la sociedad sobre la importancia del sistema de lectoescritura del braille como instrumento de comunicación y de integración.

En la categoría de Poesía, Gabriel Salguero (Granada, 1953) ha resultado ganador por su poesía ‘Ojos apagados’, en la que describe una vida en la que se van apagando los ojos, a través de una delicada composición de metáforas en forma de estrofas, cargadas de esperanza y amor, para concluir que la vida sigue y nada se apaga.

“El poema es de alguna manera mi vida novelada. De hecho, el protagonista se queda ciego y yo estoy en ello”, declaró el autor. Salguero tiene retinosis pigmentaria desde los 15 años y es afiliado a la ONCE desde 2010. Ya sin apenas resto visual, escribe en una pantalla de 33 pulgadas empujado por su pérdida de visión y en ocasiones con la ayuda de sus hijos.

De pequeño escribía poesías y las quemaba. “Como todos los poetas siempre tenemos algo especial, y me parecía que al quemarlas las mandaba a la eternidad, esa era la idea”, indicó.

