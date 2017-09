(AMPLIACIÓN) MADRID. CS DA POR PERDIDA LA DECLARACIÓN ÚNICA SOBRE CATALUÑA PERO EL PSOE SIGUE NEGOCIANDO

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, dio este martes por perdida la aprobación de una declaración institucional única sobre Cataluña, al menos secundada además por el PSOE y el PP, pero los socialistas afirman que siguen negociando con todos los grupos, inclusive Ahora Madrid.

Villacís aseguró al término de la parte deliberativa del pleno ordinario de septiembre que había hecho todo lo posible por convencer al PSOE de que las propuestas de declaración institucional de apoyo a los alcaldes y funcionarios catalanes acosados por no apoyar el referéndum, ambas apoyadas por el PP, se refundieran en un solo texto.

En su opinión, ese texto único tendría que haberse registrado antes de las 14.00 horas de hoy, pero los socialistas, aun estando de acuerdo con ese espíritu, no habían querido presentar la declaración única. Por ello, vaticinó que mañana, en la parte dispositiva del Pleno, se aprobarán por separado las propuestas de Cs y del PSOE, con el apoyo del PP, y será rechazada la de Ahora Madrid, que rechaza las presiones a "unos y otros alcaldes", incluyendo así a los independentistas que han sido llamados a declarar por la Fiscalía por ceder espacios municipales para poner urnas el 1-O.

Sin embargo, fuentes socialistas consultadas por Servimedia contradijeron esta versión, afirmando que el Reglamento del Pleno municipal no marca este plazo, y que ellos siguen “negociando con todos los grupos para conseguir una declaración unitaria”. Preguntadas sobre si ese “todos” incluye a Ahora Madrid, cuya propuesta rechazan tanto el PP como Ciudadanos por tacharla de “equidistancia”, las fuentes consultadas aseguraron que sí, pues abarca a “todos los que prefieren el acuerdo a la confrontación”.

VILLACÍS Y ALMEIDA

Al término del pleno, Villacís dijo que mañana se debatirán y votarán tres propuestas de declaración, "cada una representativa de un partido político, y de una manera de ver la política y España", que había encontrado "puntos de coincidencia" con el PSOE y le habían hecho "unas apreciaciones al objeto de que modificasen determinadas cosas" y que los socialistas lo habían hecho.

No obstante, puntualizó que le habría gustado que no salieran tres propuestas sino una, y que es lo que había "peleado hasta el último momento", porque sería "una voz alta, clara y rotunda" del Ayuntamiento en Cataluña. Incluso, para hacer una propuesta única con el PSOE, dijo que lo había "intentado hasta el último momento", y se había "hallado una conjunción", pero "no se ha firmado en el último momento"; según su interpretación, porque el PSOE quería, o firmar los cuatro grupos, con Ahora Madrid incluido, o no hacer una declaración unitaria.

Antes que ella, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, dijo que había negociado enmiendas a la propuesta del PSOE, y que los socialistas no le habían aceptado todas ellas pero sí algunas de "precisiones terminológicas" que no quiso detallar.

Por eso, el Grupo Popular, "en aras de llegar a un consenso" y porque les "parece imprescindible la unión de los partidos constitucionalistas en este momento", votará a favor de la propuesta del PSOE. Almeida dijo también que espera que "impere la cordura" y que Ahora Madrid y la alcaldesa, Manuela Carmena, "hagan un esfuezo por acercarse a esa proposición que ha presentado el Grupo Municipal Socialista" y "se pongan del lado de la Constitución y el Estado de Derecho", después de que el PP haya dado "el primer paso".

