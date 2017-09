(AMPLIACIÓN) UNA NUBE TÓXICA OBLIGA A LOS VECINOS DE TRES PUEBLOS DE MADRID A PERMANECER EN SUS CASAS

Google Plus

La Comunidad de Madrid lanzó este sábado un “aviso masivo” a los vecinos de las localidades de Humanes, Moraleja de Enmedio y Griñón para que permanezcan en sus casas y no salgan al exterior, debido a una nube tóxica provocada por un incendio en una nave industrial de Fuenlabrada.

Los bomberos de la Comunidad de Madrid recibieron a las 9.22 horas un aviso de incendio en el polígono La Vega II de Fuenlabrada, donde tuvieron que rescatar a un trabajador que resultó herido por quemaduras y que, posteriormente, fue trasladado al Hospital de Getafe con pronóstico reservado, informaron fuentes de Emergencias 112 a Servimedia.

Se desconoce a qué se dedica la empresa donde se ha originado el fuego, pero según pudieron confirmar los servicios de emergencia han ardido 40 toneladas de virutas de aluminio y magnesio, lo que ha provocado la nube tóxica. Inmediatamente se desalojó todo el polígono y se trasladó el aviso a los vecinos de las localidades colindantes.

También ha sido desalojado un hotel cercano al lugar de los hechos dada la toxicidad del humo, que el viento está conduciendo en dirección a las tres localidades del sur mencionadas, cuyos vecinos no pueden salir a la calle.

Las tareas de extinción del incendio, que se originó en el patio de la nave industrial, están siendo complicadas porque estos materiales no se pueden tratar ni con agua ni con espumógeno, sino que los bomberos tienen que emplear sal.

