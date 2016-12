(AMPLIACIÓN) MADRID. EL PSOE ROMPE NEGOCIACIONES CON CARMENA PARA LOS PRESUPUESTOS Y EXIGE EMPEZAR “DE CERO”

El PSOE rompe negociaciones con Ahora Madrid para sacar adelante los presupuestos para 2017, según explicó este martes la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapie. Exige comenzar “de cero” el proyecto de cuentas para incorporar sus propuestas, por lo que el Consistorio deberá aprobar una prórroga de presupuestos.

Las tensiones entre el equipo de Manuela Carmena y los socialistas para sacar adelante las cuentas han llevado a paralizar por completo los presupuestos para el próximo año, después de que el PSOE presentara una batería de 161 enmiendas que afectaban a 131 millones de euros del proyecto aprobado por la Junta de Gobierno.

Hace exactamente una semana, Causapié ya advirtió de que “prorrogar los presupuestos no sería una tragedia”, una prórroga que deberá decretarse esta semana. Las razones que esgrimen los socialistas para frenar la aprobación de presupuestos son varias, entre ellas su negativa a “adelantar el pago de la deuda” en lugar de “hacer inversiones”.

Además, el PSOE no perdona el escaso nivel de ejecución del presupuesto de 2016 ni el hecho de que Ahora Madrid no incorpore la totalidad de sus enmiendas presentadas a las cuentas del próximo año, ya que el Gobierno municipal sólo ha aceptado una modificación que afecta a 86 millones, cuando los socialistas pretendían cambiar 161.

“Empezamos de cero pero vamos a recuperar nuestras enmiendas”, y es que Purificación Causapié pretende que la Junta de Gobierno apruebe un nuevo proyecto pero, en este caso, pactado con su partido, a fin de asegurar su beneplácito en el Pleno de presupuestos, que se celebrará, a su juicio, en un máximo de “dos meses”.

En esta nueva negociación que se abre “mantenemos nuestras enmiendas en lo fundamental”, aunque el PSOE abre la puerta a “alguna innovación”. Pese a todo, existe “voluntad mutua de empezar a negociar lo antes posible” y de sacar adelante “unos buenos presupuestos” que aúnen tanto a los socialistas como a Ahora Madrid.

En cualquier caso, el golpe en la mesa de los de Causapié busca tener más capacidad de influencia en el próximo año, por lo que aprovechan su “capacidad de influir en los presupestos” para que se “traduzca en capacidad de influir en las políticas”, dijo la portavoz del PSOE.

Aunque “a ningún gobierno le gusta que no le aprueben sus presupuestos”, sí existe, según los socialistas, una “voluntad de llegar a un acuerdo” tanto en Ahora Madrid como en su partido, mientras que Manuela Carmena, con quien Causapié se entrevistó esta mañana, “ha mostrado su voluntad” de llegar a buen puerto con el nuevo período de negociación que se abre.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso