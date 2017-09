(AMPLIACIÓN) MADRID. EL PLENO MUNICIPAL NO LLEGA A UNA POSICIÓN ÚNICA SOBRE CATALUÑA Y VOTARÁ TRES PROPUESTAS DISTINTAS

- Maestre critica la posición "unilateral" de la Generalitat y el empeño del Gobierno en "atizar con la ley y la Constitución en la mano a quienes piensan diferente". Los grupos del Ayuntamiento de Madrid no han sido capaces de consensuar una declaración institucional unitaria sobre la situación en Cataluña y se someterán finalmente a votación tres propuestas: una de Ahora Madrid, que tumbarán el resto de grupos, otra del PSOE y otra de Cs, que saldrán adelante con el apoyo del PP y pese al voto en contra de Ahora Madrid.

La portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, confirmó este miércoles en los pasillos del Ayuntamiento que su grupo mantendrá su posición favorable al diálogo político para afrontar el conflicto nacionalista en Cataluña, criticando tanto la posición "unilateral" de la Generalitat como el "acoso judicial" a los independentistas por parte del Gobierno español, y que votará en contra de las propuestas de PSOE y Ciudadanos.

"No ha sido posible llegar a un acuerdo. Es una pena. Habría sido un buen mensaje desde Madrid, pero mantenemos que hace falta diálogo, escucha, capacidad de negociación, y otros grupos optan más por estar en la confrontación y la polarización", lamentó Maestre. "No hay capacidad de comprensión de un problema que es político y debe solucionarse de una forma política".

La portavoz de Ahora Madrid y del Gobierno municipal exhibió "orgullo" por la "equidistancia" de la que se les acusa, y rechazó "echar leña al fuego" y tanto la posición "unilateral" de la Generalitat, que "ha ido por su cuenta", como el empeño de las instituciones del Estado en "atizar con la ley y la Constitución en la mano a quienes piensan diferente". "Lo que falta es voluntad de solución y sobran intereses electoralistas y oportunistas".

Maestre se negó a "elegir dicotómicamente entre sí y no" y "estar con unos o con otros" y defendió que "siempre hay posiciones intermedias" y "la política es el arte de los matices" y la forma de evitar de "este bucle permanente" dure otros 20 años.

EL PSOE DESISTE

Por su parte, fuentes socialistas indicaron a Servimedia que, a diferencia de lo que apuntaron ayer a esta misma agencia, ven muy difícil que ambos grupos lleguen a un texto único que someter a votación, pese a que aseguran que siguen negociando.

La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, insistió en los pasillos del Consistorio en que negociaría hasta el punto anterior en que se sometan a votación las propuestas, mientras que la de Ciudadanos, Begoña Villacís, reiteró que había hecho todo lo posible por alcanzar ese texto consensuado. El PP ya prometió ayer que votaría a favor de las dos de PSOE y Cs y en contra de la de Ahora Madrid.

Las del PSOE y Ciudadanos expresan su apoyo a los alcaldes y funcionarios catalanes acosados por negarse a colaborar con el referéndum del 1-O, con el matiz de que los socialistas también invitan al diálogo, aunque dentro de la Constitución.

La de Ahora Madrid rechaza las presiones a "unos y otros alcaldes", incluyendo así a los independentistas llamados a declarar por la Fiscalía por ceder espacios municipales para poner urnas para el referéndum. Además, invita al diálogo como única solución, si bien admite, en línea con una sentencia de 2014 del Tribunal Constitucional, que las ejecuciones prácticas deben realizarse dentro de los procedimientos que contempla la Carta Magna.

