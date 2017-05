(AMPLIACIÓN) MADRID. MAESTRE Y VILLACÍS CELEBRAN LA ENCUESTA DE ‘EL PAÍS’

Las portavoces de Ahora Madrid y Ciudadanos en el Ayuntamiento, Rita Maestre y Begoña Villacís, celebraron este lunes los resultados que les otorga la encuesta publicada hoy por ‘El País’, en tanto que el del PP, José Luis Martínez-Almeida, prometió “dar motivos” a los madrileños para que vuelvan a confiar en su partido.





Lo hicieron a su llegada al acto de entrega de las Medallas de Oro de la ciudad, en los Jardines de Cecilio Rodríguez en el parque de El Retiro. Maestre dijo que en Ahora Madrid, “con toda la precaución” que supone hablar de una encuesta, están “muy contentos por este aval” que les convierte en primera fuerza de la ciudad con 19 concejales, uno menos que en 2015; resultados que avalan dos años de gestión de un goierno “honrado y eficaz”, y también a la alcaldesa, Manuela Carmena, junto con Villacís la única líder con valoración positiva según la encuesta.

Al final del acto, fue la propia Carmena quien agradeció que, “cuando quieres hacer las cosas bien, te animen y te digan que las cosas van bien”, porque siempre “estimulan más las alegrías que las críticas”. No obstante, descartó que las encuestas vayan a hacerle reconsiderar su decisión de no repetir como candidata a la Alcaldía, porque ya es “mayor” y además entiende la política como “un tiempo en el que uno ejerce una responsabilidad”, no para perpetuarse en una actividad que, además, no fue su opción profesional.

Por su parte, desde el Partido Popular, Almeida reconoció que el resultado de 15 escaños que le augura la encuesta de ‘El País’, seis menos que en 2015, “no es bueno”, pero agradeció a los madrileños que siguen confiando en el PP pese a que está “viviendo momentos muy difíciles” y prometió “dar motivos más que de sobra” al resto para al menos sembrarles la duda de volver a confiar en el partido, que, dijo, sigue siendo el “que hizo de Madrid una grandísima capital”.

Desde el PSOE, Purificación Causapié cree vislumbrar en la encuesta, que le prefigura 10 concejales, uno más que en 2015, una tendencia de que el partido “va recuperando espacio politico y apoyo cidudano en toda España y también en Madrid”. Además, resaltó que los ciudadanos “penalizan al partido responsable de la corrupción”, el PP, y juzgan que “está obstruyendo la labor de la justicia”.

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, aun tomándose con “cautela, prudencia y humildad” la encuesta que le augura seis concejales más, hasta los 13, se declaró “muy contenta” y reconoció que le ha “ilusionado mucho” y le hace “trabajar con más motivación” dentro de esa labor “muy de hormiguita”, día a día, que cree que la gente “va viendo” en su grupo municipal.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso