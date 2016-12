(AMPLIACIÓN) CONTAMINACIÓN. MADRID CANCELA LAS RESTRICCIONES POR MATRÍCULA PARA EL VIERNES

El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido las restricciones por matrícula para el viernes, después de que los niveles de contaminación hayan bajado sensiblemente en la capital. No obstante, se aplicará el Escenario 2 por alta polución que implica restricciones en el estacionamiento regulado (SER) y velocidad a 70 km/h en la M-30.

Así lo confirmaron este jueves la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, y la directora de Sostenibilidad y Control Ambiental, Paz Valiente. Esta decisión se ha tomado después de una reunión del grupo operativo de expertos mantenida a las 10.00 horas, que observó una leve disminución de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2).

Por tanto, se descartan las restricciones por matrícula para mañana y también para el último día del año, el sábado. Y es que en el peor de los casos, el 31 de diciembre sólo podría estar activo el Escenario 2, el mismo que se aplicará el viernes.

Se mantiene vigente la reducción de velocidad en la M-30 y en demás accesos a la capital, al tiempo que habrá restricciones para aparcar en el servicio de estacionamiento regulado, donde sólo podrán aparcar vehículos de personas con movilidad reducida (PMR), residentes, vehículos limpios y otras excepciones.

No obstante, las previsiones son malas, por lo que es posible que el primer día de 2017, el domingo, se den las condiciones que permitirían aplicar de nuevo las restricciones por matrícula y el Escenario 3. Sin embargo, como se trata de una operación retorno, Inés Sabanés se reserva su capacidad de aplicar o no dicha restricción.

Hasta las 21.00 horas de hoy sólo pueden circular por la zona interior a la M-30 los vehículos con matrícula impar. Esta limitación no estará activa mañana aunque, según Paz Valiente, los valores de NO2 en determinadas estaciones del sur fueron altos, como en Villaverde.

Por tanto, el viernes volverán a valorar si procede aplicar el Escenario 2 para el sábado, aunque en ningún caso se podrá elevar al 3 con restricciones por matrícula.

MEJORAR EL DECRETO

La delegada de Movilidad abrió la puerta a “mejorar” el protocolo, mientras que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, anunció esta mañana que solicitará que se amplíen las excepciones para que las restricciones de circulación no afecten, por ejemplo, a quienes se van “de viaje”.

Sin embargo, Sabanés señaló que estamos ante un “caso de alerta” de “grave afectación a la salud”, por lo que “no se puede dibujar” el protocolo “a base de poner más excepciones y tan variadas que impidan el objetivo” principal, que es reducir los niveles de polución.

MULTAS

La sanción por circular con matrícula contraria al día del mes (par o impar) implica, en el Escenario 3, sanciones de 90 euros. Ya se han puesto algunas multas a lo largo de este día por infringir tal norma pero el Consistorio no aporta datos, ya que no se quiere “desviar un ápice del mensaje”, que no es el de las sanciones sino el de los problemas de polución.

Sin embargo, aportarán los datos cuando acabe el episodio. Por último, Sabanés aseguró que “los agentes de Movilidad y la Policía Municipal han hecho una tarea de mucha información y advertencia” sobre el protocolo, mientras que “hasta ahora” la población “está cumpliendo”.

