(AMPLIACIÓN) MADRID. LOS COCHES PODRÁN CIRCULAR POR GRAN VÍA DESPUÉS DE NAVIDAD HASTA JUNIO

- El PP asegura que el cierre no se ha comunicado al Consorcio de Transportes. Los vehículos privados podrán seguir circulando por Gran Vía cuando termine el cierre por Navidad y hasta que en junio se ponga en marcha el Área Central Cero Emisiones, y sólo se les restringirán los carriles que estén en obras para preparar esa peatonalización.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, hizo esta aclaración este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, después de que los medios de comunicación publicaran ayer, tras una entrevista de Calvo en Onda Madrid, que el cierre de Gran Vía por Navidad iba a empalmarse con las obras necesarias para ampliar las aceras y la inauguración del Área Central Cero Emisiones.

Calvo explicó hoy que, una vez termine el período navideño, las restricciones al tráfico se limitarán a las provocadas por las obras en la calzada que reducirán los seis carriles actuales a cuatro, dos por sentido, mediante la ampliación de las aceras. Pero, por lo demás, los coches seguirán pudiendo circular hasta que en junio entre en vigor el Área Central Cero Emisiones con su prohibición a los vehículos de los no residentes.

Según el delegado, el objetivo es coordinar el cierre navideño “con una obra que va a comenzar inmediatamente después”, pero las restricciones al tráfico durante esos trabajos se deberán sólo al “espacio viario disponible”.

Calvo aseguró que se irá informando de qué limitaciones concretas se imponen a medida que las obras se vayan desarrollando, y que la ampliación de aceras para limitar los carriles ha sido “dialogada con los vecinos” y “pactada con los comerciantes”.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, desmintió también hoy a Calvo en otra de las afirmaciones que hizo ayer en la entrevista: que había informado de la peatonalización parcial de Gran Vía al Consorcio Regional de Transportes.”Falso. Puedo garantizar que el Consorcio no tiene todavía ningún documento relativo a la peatonalización de la Gran Vía ni ha tenido ningún tipo de contacto”.

Además, insistió en sus críticas de que el Gobierno municipal no ha dispuesto ninguna alternativa de movilidad al uso del coche, que subrayó no se hace “por capricho, sino por necesidad”, y preguntó si las madres que tienen que ir con niños o mayores van tener que ir en bici.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso