(AMPLIACIÓN) MADRID. EL CENTRO SE CERRARÁ AL TRÁFICO PRIVADO EN JUNIO DE 2018

El Área Central Cero Emisiones, que impedirá el acceso al centro de Madrid al tráfico privado de coches con escasas excepciones, comenzará a funcionar en junio de 2018, según concretó este jueves la directora general de Sostenibilidad del Ayuntamiento, Paz Valiente.

Valiente precisó la fecha en la presentación oficial del Plan A de Calidad del Aire que se aprobó hoy en la Junta de Gobierno, después de que el martes se avanzara que el Área Central Cero Emisiones, que englobará y ampliará el espacio de las tres APR actualmente existentes (Barrio de las Letras, Ópera y Embajadores) entraría en vigor “el primer semestre” de 2018.

Aunque los residentes y los que estacionen en los aparcamientos públicos, más los vehículos de servicios los de Cero Emisiones y los de personas de movilidad reducida podrán seguir entrando, Valiente atestiguó que se eliminará todo el tráfico de paso. Explicó que, a diferencia de las APR actuales, ya no habrá calles por las que sí se pueda pasar y que, con la desaparición de la zona azul, todas las plazas serán para residentes, una evolución que también se dará en los parking públicos.

Los vehículos de servicios como carga y descarga podrán seguir entrando en la zona centro hasta 2020, año en que ya no podrán penetrar los que no tengan etiqueta ecológica; a partir de 2025, ya sólo se permitirá el ingreso más que a los vehículos de etiqueta Eco o de Cero Emisiones.

El estacionamiento también proporcionará incentivos a los vehículos ecológicos, dado que ya en 2018 podrán aparcar gratis en la zona SER (es decir, dentro de la M-30) los de Cero Emisiones y tendrán una bonificación del 50% los que lleven etiqueta ECO. Desde 2020, ya no podrán aparcar los vehículos que no tengan distintivo.

En cuanto al Plan en general, que consta de 30 medidas divididas en cuatro ejes y cuenta con un presupuesto de 543,9 millones, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, detalló que se espera reducir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 respecto a las cifras de 2012 (un 23% en óxido de nitrógeno y un 17% en partículas de suspensión), y en concreto un 50% de las ocasionadas por el tráfico rodado.

Los cálculos de la Universidad Politécnica también calibran que el transporte es causante del 53,3% de las emisiones; de ahí la importancia de las restricciones al tráfico. Valiente dijo que se calcula que el centro recibirá al menos un 20% menos de coches, dado que las actuales APR, que sí tienen por las que se puede circular, han experimentado una reducción del 15%.

No obstante, el Ayuntamiento reclama la colaboración de las otras administraciones, estatal y autonómica, porque el 28% de la contaminación por óxido de nitrógeno y el 53% de la debida a partículas de suspensión en Madrid tiene su origen fuera del municipio, y porque son las competentes para poner en marcha medidas como nuevos carriles de alta ocupación en las carreteras de acceso a la capital y aprobar una Ley autonómica de movilidad.

La alcaldesa, Manuela Carmena, subrayó que el Plan se llama A “porque no hay plan B”, dado que son exigencias de la Unión Europea, pero además defendió la bondad del Área Central Cero Emisiones asegurando que tiene noticias de grandes entidades comerciales hasta ahora aposentadas en la periferia y que ahora pretenden abrir sedes en el centro.

Valiente reconoció que no sabe si el resultado “va a satifacer a Bruselas”, pero aseguró que se trata de “un buen plan, consistente, que hay que cumplir en todos sus extremos si queremos cumplir” con la UE y que “sea quien sea el gobierno siguiente, tendrá que seguir reforzando las medidas”.

En la misma línea, Sabanés apuntó que “es difícil que nadie revocará algo que está directamente relacionado con un mandato muy claro de la Directiva europea, que dice qué medidas hay que tomar y dónde”, más fechas concretas de cumplimiento de objetivos.

Además, añadió que el Plan “no sale de la nada”, sino del estudio de otros planes de calidad del aire de otras ciudades, y recriminó al PP que ahora ponga objeciones cuando sus anteriores gobiernos municipales apuntaban ya medidas como la extensión de la APR del centro.

También intervinieron en la presentación el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, quien destacó que ya son 42 los kilómetros de itinerarios ciclistas de los que dispone Madrid y que la EMT va a ser la tercera empresa municipal de transporte público con más autobuses eléctricos detrás de sus homólogas de Londres y París (toda la flota funcionará con energías limpias en 2020, apostilló Valiente), y el de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, quien aseguró estar explicando a los empresarios los beneficios económicos de las medidas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso