(AMPLIACIÓN) MADRID. EL AYUNTAMIENTO ACATA LA PROHIBICIÓN DEL JUEZ CONTRA EL ACTO DE MATADERO PESE A DISCREPAR POR CONSIDERARLO "LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

El Ayuntamiento de Madrid acató este martes la suspensión dictada por un juez del acto convocado para el domingo en defensa del referéndum de autodeterminación de Cataluña en un espacio municipal de Matadero, aunque aseguró que "no lo puede compartir" al entender que forma parte de un derecho fundamental como la "libertad de expresión".

La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, reaccionó así en rueda de prensa sobre la decisión del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, que ha admitido el recurso presentado por el Grupo Municipal Popular y su petición de suspensión cautelar.

Maestre admitió que "el acto no se puede celebrar" ya porque ha sido suspendido por un juez y no cabe recurso contra su decisión, aunque apuntó que el Ayuntamiento piensa presentar alegaciones para defender el comportamiento del consistorio.

Relató que el Ayuntamiento se ha enterado de la resolución judicial a través de los medios de comunicación y, por lo tanto, no ha tenido "oportunidad de ser escuchado por el juez antes de que dictara decisión sobre un asunto de esta importancia".

Maestre recalcó que el gobierno municipal que dirige Manuela Carmena "no puede compartir" la decisión del magistrado porque el contenido de su resolución "no tiene nada que ver con el que figura en el permiso" que concedió el consistorio.

En concreto, detalló que el Ayuntamiento dio permiso para celebrar un acto sobre el derecho a la autodeterminación que no está expresamente vinculado al referéndum de independencia suspendido por el Tribunal Constitucional, ya que entre otras cosas la autorización se concedió antes antes de que el Parlamento de Cataluña aprobara la ley de referéndum y de que la Generalitat convocara oficialmente el 1 de octubre.

Además, Maestre dio a entender que la advertencia del Constitucional sobre cualquier acto relacionado con el referéndum de independencia en Cataluña no afecta al Ayuntamiento de Madrid porque éste "no se encuentra" en la lista de instituciones y autoridades a las que el Tribunal señaló y dio avisto en su providencia.

La portavoz del Ayuntamiento agregó que, en cualquier caso, la suspensión del Constitucional del referéndum del 1 de octubre no puede limitar "derechos de expresión, de reunión y de opinión, ni ninguno de los derechos fundamentales".

"La libertad ideológica está garantizada por la Constitución española. En días de conflicto, de poco entendimiento y de poca escucha queremos reiterar que la Constitución ampara la libertad de expresión", sentenció.

