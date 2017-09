AMI y ACM llaman a los alcaldes a declarar "porque no tienen nada que esconder"

En declaraciones junto al presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, Lloveras que ambas entidades tienen "unidad de acción absoluta" y que el objetivo es continuar trabajando en positivo hacia el referéndum.

Preguntada por los 30 alcaldes de la CUP que han anunciado que no acudirán a declarar, ha reiterado que la unidad de acción es absoluta: "Todos vamos a una, todos iremos a declarar. Eso no quita que haya alcaldes que quieran ir voluntariamente y otros no vaya voluntariamente, pero todos iremos a declarar porque no hay nada que esconder".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)