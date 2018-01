MADRID. ALMEIDA Y VILLACÍS EXIGEN A CARMENA QUE NO MEZCLE LA DIVERSIDAD SEXUAL CON LA CABALGATA

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la de Ciudadanos, Begoña Villacís, reclamaron este martes a la alcaldesa, Manuela Carmena, y su equipo de gobierno que no mezclen la diversidad de las orientaciones sexuales con la Cabalgata de Reyes, después de que se haya sabido que la de Puente de Vallecas tendrá una carroza de la entidad LGTB Orgullo Vallekano.



Almeida ironizó afirmando que en Madrid hay “año nuevo pero la misma gestión” y “los mismos prejuicios”, que “particularmente se ha cebado con las navidades”; una celebración que, en su opinión, en Ahora Madrid “siguen empeñados en desnaturalizar totalmente”. El portavoz popular añadió que su grupo respeta y celebra otros eventos como el Orgullo Gay y los carnavales, por lo que apostilló que “conviene no desnaturalizar siempre lo mismo”.

En suma, denunció que la Cabalgata, un momento para “que los niños puedan soñar, es el menos indicado para que traten de introcudir mensajes absolutamente ajenos a su espíritu”, y pidió a Carmena “que no confunda a los niños, que les deje disfrutar de la noche más especial y que saque sus manos de la Cabalgata de Puente de Vallecas”.

Por su parte, Villacís, más suave en la expresión pero con el mismo enfoque, comentó que “a veces los adultos complicamos mucho las cosas” y que “la Cabalgata de Reyes es lo que los niños esperan que sea”, y que “eso no hace a Madrid menos diversa”. Según dijo, “tenemos muchas oportunidades” a lo largo del año, como el mencionado Orgullo Gay, “para demostrar lo plurales y diversos que somos”, pero “mañana los niños esperan ver a los Reyes Magos y lo que deberíamos ofrecerles es ese sueño”.



