MADRID. ALMEIDA AUGURA NUEVAS PÉRDIDAS PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO POR EL CIERRE NAVIDEÑO DE GRAN VÍA

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, auguró este lunes que el cierre al tráfico privado de Gran Vía por las navidades provocará, como el año pasado, pérdidas a los comerciantes del centro y atascos cuando los agentes de movilidad tengan que cotejar uno a uno los motivos excepcionales que los conductores aleguen para pasar por la calle.

En una entrevista en Telemadrid recogida por Servimedia, y en referencia al plan que presentará esta mañana el Gobierno municipal, Almeida enjuició que la experiencia del cierre navideño el año pasado “no fue satisfactoria”, porque no hubo un aumento importante del número de peatones y sí de pérdidas para los comerciantes, y que este año ocurrirá lo mismo, porque “se transmite el mensaje de que va a ser muy difícil ir al centro”, y los compradores preferirán los grandes centros comerciales de la periferia.

Además, y avanzando ya el cierre de la calle a los no residentes a partir de junio, insistió en preguntar “cuáles son las alternativas” para los 400.000 vehículos que entran cada día en la ciudad y “no son depredadores”, sino de personas que acuden a trabajar o consumir y pasan por un eje fundamental este-oeste como es Gran Vía. “Por que desaparezcan los coches no desaparecen las necesidades de movilidad”, resumió.

Almeida añadió que, aunque se mejore el caos informativo del año anterior, los agentes de movilidad seguirán teniendo que controlar los accesos de los conductores que aleguen motivos excepcionales como tener una plaza de aparcamiento alquilada o tener que llevar a un familiar al médico. Por último, afirmó que un tema tan importante como la peatonalización de Gran Vía “habría merecido un debate mucho más amplio”.

Aun admitiendo que Madrid tiene un “indiscutible problema de calidad de aire”, el portavoz popular llamó a no actuar sólo sobre el tráfico privado en el centro, dado que el 52% de la contaminación viene de otros temas y que las estaciones medidoras que habitualmente registran niveles más altos de dióxido de nitrógeno están fuera del centro histórico. Mucho más cuando, a su juicio, los cierres de calles motivan que “a más atascos, más contaminación”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso