MADRID. ALMEIDA IRONIZA QUE CARMENA EXTENDERÁ EL JOBO A LOS NO EMPADRONADOS EN ESPAÑA O EN EL MUNDO PARA VENDER QUE ES UN ÉXITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ironizó este lunes que la alcaldesa y responsable de Cultura y Deporte, Manuela Carmena, extenderá el Joven Bono Cultural (JOBO) a los no empadronados en España, o incluso a los no empadronados en el mundo, con tal de poder vender que la iniciativa está cosechando un éxito de acogida.



Durante su visita al distrito de Fuencarral-El Pardo, donde denunció la escasa ejecución de proyectos, Almeida reaccionó así al anuncio de que el JOBO se pondrá también a disposición de los jóvenes no empadronados en Madrid para facilitar que grupos de amigos en los que algunos no estén empadronados puedan acudir juntos a las actividades culturales a las que los poseedores del JOBO pueden acceder de forma gratuita.

Para el portavoz popular, esta ampliación se relaciona con el hecho de que sólo unos 4.000 jóvenes usan el JOBO en datos de febrero (Carmena los amplió a 6.700 en datos actuales), de los 400.000 que tendrían derecho a hacerlo. Por eso, coligió que Carmena "está desesperada porque el Bono Joven Cultural es un símbolo de su fracaso" como responsable de Cultura, y bromeó que "con tal de salvar la cara" permitirá usarlo a jóvenes "empadronados en España" o incluso "empadronados en el mundo".



