MADRID. ALMEIDA VE “GROTESCO” QUE CARMENA RIÑA EN PÚBLICO A ARCE EN LUGAR DE CESARLA

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tachó este viernes de “grotesca” la “reprimenda” que hizo ayer la alcaldesa, Manuela Carmena, a la concejala de Usera, Rommy Arce, por no reunirse con vecinos, en lugar de cesarla como le pidieron los tres grupos de la oposición, que aprobaron su reprobación.



Almeida se refirió así a que, en su visita ayer a la Junta Municipal de Usera dentro de su segunda gira ‘Un mes, un distrito’, Carmena reaccionó a las quejas de algunos vecinos de que Arce no se reunía con ellos e incluso pedían su cese descartando la destitución pero pidiéndola que mantuviera encuentros con quienes se lo solicitaban.

“¿Qué hace echándole esa bronca en público, tiene que recordarle que tiene que recibir a los vecinos?”, preguntó el portavoz popular, quien interpretó que Carmena “trata de quedar bien, de salvar su responsabilidad, y por eso le echa esa bronquita”.

Almeida calificó los hechos como “una tomadura de pelo a los madrileños”, puesto que, después de tres años en su puesto, “si un concejal no recibe a los vecinos lo que tiene que hacer es marcharse”, y a Carmena le pidió “menos broncas y más acción” destiituyendo a Arce, también concejala presidenta de Arganzuela.



